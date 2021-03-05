En fazla gemi ve yat ihracatı Norveç’e yapıldı

Bu ülkeyi 1 milyon 904 bin dolarla ABD, 1 milyon 814 bin dolarla Avusturya, 1 milyon 67 bin dolarla Katar ve 1 milyon 25 bin dolarla Hollanda takip etti. Şubat ayında 14 milyon 478 bin dolar olarak kayıtlara geçen ihracata en büyük katkıyı 5.3 milyon dolarla gemi yan sanayii yaptı. Yan sanayinin ardından 5.2 milyon dolarla gemi geldi. Şubatta 3.3 milyon dolarlık yat, tekne ve bot, 681 bin dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.