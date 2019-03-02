En fazla değer hisse senetleri Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,40 7,58 37,20 İhlas Holding 0,44 0,34 29,41 MLP Sağlık 14,67 12,80 14,61 İttifak Holding 3,71 3,35 10,75 Kordsa Teknik Tekstil 11,28 10,40 8,46 Çelebi 63,45 58,70 8,09 Karsan Otomotiv 1,63 1,51 7,95 İpek Doğal Enerji 5,22 4,84 7,85 Koza Madencilik 6,15 5,78 6,40 Tofaş Oto. Fab. 21,22 20,00 6,10 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,93 1,11 -16,22 Aselsan 23,84 25,66 -7,09 Kartonsan 371,00 393,50 -5,72 Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 1,76 -5,68 Gersan Elektrik 2,42 2,56 -5,47 Metro Holding 0,74 0,78 -5,13 Albaraka Türk 1,89 1,99 -5,03 Galatasaray Sportif 1,48 1,54 -3,90 Coca Cola İçecek 34,42 35,80 -3,85 Eczacıbaşı İlaç 3,04 3,16 -3,80 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 4.480.083.260 Vestel 3.954.306.841 Garanti Bankası 3.614.608.975 Kardemir (D) 2.582.238.260 Aselsan 2.157.656.051 T. Halk Bankası 1.645.302.916 Vakıflar Bankası 1.208.402.190 Ereğli Demir Çelik 1.200.813.372 Petkim 1.106.816.688 Akbank 1.090.602.596 (Son)

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