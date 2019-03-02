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En fazla değer hisse senetleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

02 Mart 2019 Cumartesi 11:06
En fazla değer hisse senetleri

 

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Vestel10,407,5837,20
İhlas Holding0,440,3429,41
MLP Sağlık14,6712,8014,61
İttifak Holding3,713,3510,75
Kordsa Teknik Tekstil11,2810,408,46
Çelebi63,4558,708,09
Karsan Otomotiv1,631,517,95
İpek Doğal Enerji5,224,847,85
Koza Madencilik6,155,786,40
Tofaş Oto. Fab.21,2220,006,10
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul0,931,11-16,22
Aselsan23,8425,66-7,09
Kartonsan371,00393,50-5,72
Beşiktaş Futbol Yat.1,661,76-5,68
Gersan Elektrik2,422,56-5,47
Metro Holding0,740,78-5,13
Albaraka Türk1,891,99-5,03
Galatasaray Sportif1,481,54-3,90
Coca Cola İçecek34,4235,80-3,85
Eczacıbaşı İlaç3,043,16-3,80
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi  
Türk Hava Yolları4.480.083.260  
Vestel3.954.306.841  
Garanti Bankası3.614.608.975  
Kardemir (D)2.582.238.260  
Aselsan2.157.656.051  
T. Halk Bankası1.645.302.916  
Vakıflar Bankası1.208.402.190  
Ereğli Demir Çelik1.200.813.372  
Petkim1.106.816.688  
Akbank1.090.602.596  

(Son)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:06
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