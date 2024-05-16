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Kadın - Aile En fazla çay olarak kullanılıyor: Gözler için o besin daha faydalı... Rezene otunun faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

En fazla çay olarak kullanılıyor: Gözler için o besin daha faydalı... Rezene otunun faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2024-05-16 15:21:00 - 2024-05-16 16:07:11
En fazla çay olarak kullanılıyor: Gözler için o besin daha faydalı... Rezene otunun faydaları nelerdir?

Özellikle çay olarak tüketilen rezene otunun birçok faydası bulunuyor. Akdeniz Bölgesi iklimine aittir ve kendi kendi yetişebilmektedir. Peki rezene otu nedir? Rezene otunun faydaları nelerdir?

Özellikle çay olarak tüketilen rezene otunun birçok faydası bulunuyor. Rezene otu, Akdeniz Bölgesi iklimine ait ve kendi kendi yetişebiliyor. Peki rezene otu nedir? Rezene otunun faydaları nelerdir?

Rezene otu

Rezene otu, 2 metreye kadar ulaşabilen boyu ile oldukça heybetli bir bitkidir. Bitkiye ait soğanları, yaprakları, tohumları ayrı ayrı kullanılabilmektedir. Çay olarak tüketildiğinde birçok faydası vardır. Son yıllarda özellikle emziren annelerin hem bebeklerinde hem de kendilerinde gaz problemlerini azaltması sebebiyle vazgeçilmez hale gelmiştir. Rezene bitkisini hazır poşette tüketmek yerine doğal olanını bulup kullanmak faydalıdır. Kullanım dozuna dikkat edilmelidir.

Rezene maydanozgiller familyasından iki yıllık bir bitki türüdür. Gövde üzerindeki çok sık çatallar dik bir şekilde yükselir. Bitkinin çiçekleri altın sarısıdır. Bitki ekildikten iki yıl sonraki ilk sonbaharda olgunlaşır ve tohumları yarılarak kullanıma hazır hale gelir. Toplanan tohumlar gölgede kurutulur. İçeriğinde nişasta, tanen, uçucu yağlar ve yapışkan bitki sıvısı ile şeker bulunur.

Rezene otunun faydaları nelerdir?
-İçerisindde bulunan C ve B vitaminleri ile magnezyum, kalsiyum ve potasyum mineralleri ile vücudu güçlendirmek amaçlı kullanılabilir.
-C vitamini bağışıklığı güçlendirip kemik yapısını sağlamlaştırır ve antioksidan özelliği bulunur.
-Üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılır.
-Sindirim zorluğuna iyi gelir.
-Bağırsak parazitlerinden kurtulmaya yardımcı olur.
-Göz hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılır.
-Adet döngülerini düzene sokar ve adet sancılarını hafiflettiği tespit edilmiştir.
-Dismenore rahatsızlığı bulunanların bulantı, kusma ve baş ağrısı şikâyetlerini hafifletmek amaçlı kullanılır.
-Yemeklerden sonra 4 adet rezene tohumu çiğnemek nefes tazelenmesi ve ağız kokusunun giderilmesinde faydalıdır.
-Rezene çayı ile ıslatılan pamukla gözlerinizi silerseniz dezenfekte etmeye yardımcı olur.
-Emziren annelerin kendilerindeki ve bebeklerindeki gaz problemlerini gidermekte kullanılabilir.
-Antioksidan özelliği sayesinde toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
-Ödem problemlerinde de kullanılabilir.
-Diş ağrılarının azaltılmasında kullanılabilir.
-Kemik ağrılarının azaltılmasına yardımcı olur.
Rezene nasıl tüketilir?
Rezene otu, çay olarak veya tohumları çiğnenerek tüketilebilir. Çay olarak kullanıldığında doğru demlemek gerekir. Bir fincan suya bir kaşık rezene tohumu atılır. Suyun kaynamasından sonra altı kapatılır ve 10 dakika demlenmesi için beklenir. Süzüldükten sonra ılık olarak tüketilebilir ve tercihe göre limon ya da bal ilave edilebilir.

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