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En etkili geniz akıntısı çözümleri | Geniz akıntısını geçirmeye yardımcı kürler

Geniz akıntısı son zamanlarda polenler sebebiyle gündemimizde. Bu sorunla doğal şekilde başa çıkmak mümkün.

11 Haziran 2019 Salı 16:14
En etkili geniz akıntısı çözümleri | Geniz akıntısını geçirmeye yardımcı kürler

Geniz akıntısı; öksürük, yutkunma güçlüğü, nefes almada zorluk, mide bulantısı ve boğaz ağrısı gibi birçok problemi beraberinde getirir. Çok can sıkıcı olabilen bu duruma önlemler alarak başa çıkabilirsiniz.

Elma sirkesi

geniz akıntısına doğal çözüm

Anti-enflamatuar etkisi sebebiyle sinüslerde biriken mukusu çözme konusunda etkilidir.

Günde 2 defa; bir bardak su içerisine 2 çorba kaşığı kadar doğal elma sirkesini ilave edip için. Bu kürü 1 ay uygulayıp, 3 hafta ara vermeniz gerekir.

 

Lavanta yağı

geniz akıntısı nasıl geçer

Kulak, burun ve boğaz için oldukça faydalı olan lavanta yağı, ağrıları alır ve geniz akıntısını geçirir.

Günde 2 kere; 1 tatlı kaşığı zeytin yağı ve 4 damla kadar lavanta yağını karıştırıp boyun, göğüs ve sırt bölgenize sürün.

 

Tuzlu su

geniz akıntısı

Tuzun faydaları, doğru kullanıldığında, oldukça fazla. Genelde denize girildiğinde burun akıntısı veya geniz akıntısı sorunlarıyla karşılaşmayız. Bunun sebebi, tuzun içeriğidir. 

Günde 2 defa; 1 bardak ılık suya 1 yemek kaşığı tuzu koyarak karıştırın. Biraz soğumasını bekleyerek gargara yapın. Su bitene kadar 4 - 5 kere tekrar edebilirsiniz.

 

Bal

geniz akıntısı nasıl tedavi edilir

Balın boğaz ağrıları için etkisi tartışılmaz bir gerçek. Aynı şekilde geniz akıntısı içinde faydası olan balı mutlaka deneyin ve farkı görün.

Günde 3 kere; 1 yemek kaşığı balı bir miktar sıcak suyla karıştırarak tüketin.

 

Sağlıcakla kalın..

 

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:14
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