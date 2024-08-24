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Kadın - Aile En eski yöntemlerden biri: Tam bir vitamin ve lif deposu! Tıkır tıkır çalıştırıyor... Kuru meyvelerin faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

En eski yöntemlerden biri: Tam bir vitamin ve lif deposu! Tıkır tıkır çalıştırıyor... Kuru meyvelerin faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2024-08-24 14:07:00 - 2024-08-24 16:26:53
En eski yöntemlerden biri: Tam bir vitamin ve lif deposu! Tıkır tıkır çalıştırıyor... Kuru meyvelerin faydaları nelerdir?

Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, tüketilen kuru meyvelerin iyi bir ara öğün alternatifi olduğunu kaydetti.

Zamanında ve ürün çok iken toplanmış meyvelerin suyunun uçurulması ile hazırlanan kuru meyvelerin lif açısından zengin olduğunu ve sindirimi kolaylaştırdığını belirten Özbay, kuru meyvelerin aynı zamanda diyet yapanlar için de vazgeçilmez bir ara öğün alternatifi olduğunun altını çizdi.

Özbay, “Kurutma işlemi yiyecekleri korumak için kullanılan en eski yöntemlerden biri. Kuru meyveler, yaş meyvenin içerdiği yüzde 90 oranındaki suyun yüzde 10-20 oranlarına düşürülmesi ile elde ediliyor. Bu işlem ile içlerindeki su oranı azalan sebze ve meyvelerin şeker oranları yükselir ve dayanıklılıkları artar. Kurutma işlemi sonrası C vitamini dışında bütün mineralleri korunur, kuru meyveler, vücudu yüksek antioksidan potansiyeller ile öncelikle serbest radikallere karşı korur.” dedi.

Kurutmaya en elverişli meyvelerin elma, armut, vişne, erik, kayısı, üzüm ve dut, kivi, mango, muz, çilek, ananas olduğunu söyleyen Özbay, “Bu meyvelerin faydaları saymakla bitmez. Lif açısından zengin olan kuru meyveler sindirim sisteminin de dostudur. Özellikle diyet yapanlar için oldukça idealdir. Kurutulan meyveler uzun süre dayanıklılığını korur. İçerdiği su miktarı düşük olduğundan yiyeceği bozacak mikroorganizmalar gelişip, çoğalmaz." şeklinde konuştu.

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