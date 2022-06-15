En erken emekli olunan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Türkiye'de 2000 yılı öncesinde işe girenler için kademeli emeklilik yaşı var. 2000 sonrasında ise emeklilik yaşı kadın ve erkek için farklı. Peki dünya ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, kadın ve erkekte fark ediyor mu? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Avrupa ülkelerinin birçoğunda kadın ve erkeğin emeklilik yaşında ayrım yok. Bizdeki gibi kadına pozitif yaklaşıp erkekten daha erken sürede emekli olma imkanı tanıyan ülkeler de var. Türkiye'deki emeklilik yaşı sürekli eleştiri konusu oluyor ve hayli yüksek bulunuyordu. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında durum şaşırtıcı. İşte dünyadaki emeklilik yaşları:

Norveç

Kadın emekli yaşı: 67

Erkek emekli yaşı: 67

İsrail

Kadın emekli yaşı: 62

Erkek emekli yaşı: 67

İzlanda

Kadın emekli yaşı: 67

Erkek emekli yaşı: 67

İtalya

Kadın emekli yaşı: 65.6

Erkek emekli yaşı: 66.6

Portekiz

Kadın emekli yaşı: 66.2

Erkek emekli yaşı: 66.2

ABD

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 66

Polonya

Kadın emekli yaşı: 61

Erkek emekli yaşı: 66

İrlanda

Kadın emekli yaşı: 66

Erkek emekli yaşı: 66

Hollanda

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65.5

İngiltere

Kadın emekli yaşı: 63

Erkek emekli yaşı: 65

İsviçre

Kadın emekli yaşı: 64

Erkek emekli yaşı: 65

İsveç

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

İspanya

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

Yeni Zelanda

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

Meksika

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

Japonya

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

Almanya

Kadın emekli yaşı: 67

Erkek emekli yaşı: 67

Finlandiya

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

Danimarka

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

Şili

Kadın emekli yaşı: 60

Erkek emekli yaşı: 65

Kanada

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

Belçika

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

Avusturya

Kadın emekli yaşı: 60

Erkek emekli yaşı: 65

Avustralya

Kadın emekli yaşı: 65

Erkek emekli yaşı: 65

Macaristan

Kadın emekli yaşı: 63

Erkek emekli yaşı: 63

Estonya

Kadın emekli yaşı: 63

Erkek emekli yaşı: 63

Çekya

Kadın emekli yaşı: 62.3

Erkek emekli yaşı: 63

Letonya

Kadın emekli yaşı: 60.75

Erkek emekli yaşı: 62.75

Slovakya

Kadın emekli yaşı: 62

Erkek emekli yaşı: 62

Yunanistan

Kadın emekli yaşı: 62

Erkek emekli yaşı: 62

Fransa

Kadın emekli yaşı: 61.6

Erkek emekli yaşı: 61.6

Güney Kore

Kadın emekli yaşı: 61

Erkek emekli yaşı: 61

Lüksemburg

Kadın emekli yaşı: 60

Erkek emekli yaşı: 60

Slovenya

Kadın emekli yaşı: 59.3

Erkek emekli yaşı: 60

Türkiye

Kadın emekli yaşı: 58

Erkek emekli yaşı: 60