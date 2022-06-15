En erken emekli olunan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunabiliyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Türkiye'de 2000 yılı öncesinde işe girenler için kademeli emeklilik yaşı var. 2000 sonrasında ise emeklilik yaşı kadın ve erkek için farklı. Peki dünya ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, kadın ve erkekte fark ediyor mu? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Avrupa ülkelerinin birçoğunda kadın ve erkeğin emeklilik yaşında ayrım yok. Bizdeki gibi kadına pozitif yaklaşıp erkekten daha erken sürede emekli olma imkanı tanıyan ülkeler de var. Türkiye'deki emeklilik yaşı sürekli eleştiri konusu oluyor ve hayli yüksek bulunuyordu. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında durum şaşırtıcı. İşte dünyadaki emeklilik yaşları:
Norveç
Kadın emekli yaşı: 67
Erkek emekli yaşı: 67
İsrail
Kadın emekli yaşı: 62
Erkek emekli yaşı: 67
İzlanda
Kadın emekli yaşı: 67
Erkek emekli yaşı: 67
İtalya
Kadın emekli yaşı: 65.6
Erkek emekli yaşı: 66.6
Portekiz
Kadın emekli yaşı: 66.2
Erkek emekli yaşı: 66.2
ABD
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 66
Polonya
Kadın emekli yaşı: 61
Erkek emekli yaşı: 66
İrlanda
Kadın emekli yaşı: 66
Erkek emekli yaşı: 66
Hollanda
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65.5
İngiltere
Kadın emekli yaşı: 63
Erkek emekli yaşı: 65
İsviçre
Kadın emekli yaşı: 64
Erkek emekli yaşı: 65
İsveç
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
İspanya
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
Yeni Zelanda
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
Meksika
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
Japonya
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
Almanya
Kadın emekli yaşı: 67
Erkek emekli yaşı: 67
Finlandiya
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
Danimarka
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
Şili
Kadın emekli yaşı: 60
Erkek emekli yaşı: 65
Kanada
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
Belçika
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
Avusturya
Kadın emekli yaşı: 60
Erkek emekli yaşı: 65
Avustralya
Kadın emekli yaşı: 65
Erkek emekli yaşı: 65
Macaristan
Kadın emekli yaşı: 63
Erkek emekli yaşı: 63
Estonya
Kadın emekli yaşı: 63
Erkek emekli yaşı: 63
Çekya
Kadın emekli yaşı: 62.3
Erkek emekli yaşı: 63
Letonya
Kadın emekli yaşı: 60.75
Erkek emekli yaşı: 62.75
Slovakya
Kadın emekli yaşı: 62
Erkek emekli yaşı: 62
Yunanistan
Kadın emekli yaşı: 62
Erkek emekli yaşı: 62
Fransa
Kadın emekli yaşı: 61.6
Erkek emekli yaşı: 61.6
Güney Kore
Kadın emekli yaşı: 61
Erkek emekli yaşı: 61
Lüksemburg
Kadın emekli yaşı: 60
Erkek emekli yaşı: 60
Slovenya
Kadın emekli yaşı: 59.3
Erkek emekli yaşı: 60
Türkiye
Kadın emekli yaşı: 58
Erkek emekli yaşı: 60