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En düşük memur ve emekli maaşları açıklandı!

Maliye Bakanlığı, en düşük emekli ve en düşük memur maaşlarını açıkladı.

03 Temmuz 2018 Salı 13:09
En düşük memur ve emekli maaşları açıklandı!

Haziran ayı enflasyon verisi sonrası milyonlarca memur emeklisinin beklediği açıklama da geldi. Maliye Bakanlığı: "Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liraya yükseldi."


Konu ile ilgili Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.

YÜZDE 5.59'LUK ARTIŞ

- 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda %5,69 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak %5,69 oranında artırılmıştır.

- 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %3,5 oranında artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon %9,17 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda %8,65 oranında artış yapılmıştır. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise %9,17 oranında artış sağlanmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 13:09
  1. memur
  2. emekli
  3. maaş

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