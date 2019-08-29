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En düşük memur maaşı Ocak 2020'de 3 bin 875 lira olacak

En düşük memur maaşı yeni zamla Ocak 2020'de 3 bin 875 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 623 liraya çıkacak

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:43
En düşük memur maaşı Ocak 2020'de 3 bin 875 lira olacak

ANKARA (AA) CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - En düşük memur maaşı yeni zamla Ocak 2020'de 3 bin 875 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 623 liraya çıkacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla memur ve emeklilerinin 2020-2021 yıllarını kapsayan zam oranlarının tespitinin ardından yeni ücretler belli oldu.

Buna göre memur ve emeklileri maaşlarına Ocak ve Temmuz 2020'de yüzde 4'er, Ocak ve Temmuz 2021'de ise yüzde 3'er zam yapılması öngörüldü.

Ayrıca eşi çalışmayan kamu görevlilerine yapılan aile yardımı ödeneğinde de 20 lira artış yapıldı.

Ocak 2020'de, aile yardımı ödeneği dahil 3 bin 707 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 4,5 artışla 3 bin 875 liraya, ortalama memur maaşı da 4 bin 483 liradan yüzde 4,2 artışla 4 bin 669 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli aylığı ise Ocak 2020'de yüzde 4 artışla 2 bin 523 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:43
  1. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
  2. memur maaşı
  3. Zam

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