En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2022? Memur zammı 2022 ne kadar?

3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindiğini dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeyi ocak ayında Meclis'e getireceklerini duyurdu. Bakan Vedat Bilgin, memur zammına ilişkin de konuştu. Türkiye'de devletin sosyal devlet kimliğinin ön plana çıktığını ifade eden Vedat Bilgin, toplu sözleşmeleri, en düşük memur maaşına en yüksek oranda zammın verilmesini sosyal devletin etkin kullanımına örnek olarak gösterdi. Milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücret konusunda açıklama yapan Bakan Bilgin, "Komisyondan asgari ücreti enflasyonun üzerinde refah düzeyine taşıyacak bir anlaşma çıkacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 3600 Ek Gösterge meselesine de değinen Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2022?

6. dönem toplu sözleşme süreci uzlaşı ile sonuçlanmıştı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı. Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek oranları içeren sözleşme" dedi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise maaşlarda yüzde 28 iyileştirme olduğunu söyledi.

Sendika üyesi memur 2022'de ne kadar zam alacak?