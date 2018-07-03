THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

En düşük memur maaşı ile en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Milyonlarca emekli bugün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur, sözleşmeli personel ve emeklinin son dakika temmuz ayı maaşlarındaki zam oranları da belli oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı ise 2 bin 149 TL oldu.

03 Temmuz 2018 Salı 12:47
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Milyonlarca emekli bugün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur, sözleşmeli personel ve emeklinin son dakika temmuz ayı maaşlarındaki zam oranları da belli olmuş oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 149 TL oldu.

Açıklanan haziran enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti. Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı. Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 149 TL oldu.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 12:47
  1. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Leyla'dan gelen acı haber sonrası Fenerbahçe paylaşım yaptı
    1. Minik Leyla'dan gelen acı haber..
    2. Endonezya'da feribot faciası: 4 ölü
    3. 'İspanya'yı elersek kadın elbisesi..
    4. Muharrem İnce'nin kurultay çarkı!
    5. Osmaniye Ticaret odasına silahlı..
    6. Irak'tan PKK açıklaması: Türkiye'ye..
    7. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    8. Sadece Hatay'da yaşıyor! Değeri ise..
    9. Rıza Çalımbay, Fenerbahçeli yıldıza..
    10. Sakarya lise 2018 2019 taban..
    11. PKK'nın ilaç tedarikçilerine büyük..
    12. Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı..
    13. MHP'den İyi Parti iddiası: Dönecekler
    14. Atletico Madrid forması giyen Mensah..
    15. Trabzon lise taban puanları 2018..
    16. Leyla'nın ölümüyle ilgili son dakika..
    17. En düşük memur ve emekli maaşları..
    18. Van lise taban puanları 2018
    19. Tunceli'de sıcak temas!
    20. İstanbul Emniyeti'nde terfi dönemi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor