En düşük memur maaşı ile en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Milyonlarca emekli bugün açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur, sözleşmeli personel ve emeklinin son dakika temmuz ayı maaşlarındaki zam oranları da belli olmuş oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 149 TL oldu.

Açıklanan haziran enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti. Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı. Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 149 TL oldu.