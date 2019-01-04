En düşük memur maaşı3 bin 512 liraya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı açıklandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığının da 2 bin 379 liraya yükseldiği bildirildi.

En düşük maaş 3 bin 133 lira

Bakanlıktan, 2019 yılı ocak döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarındaki artışların, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği hatırlatıldı. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü hatırlatılarak, 2018 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 10,19 gerçekleştiğine işaret edildi.

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 10,19 artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselmiştir.”