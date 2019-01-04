0553 313 94 23

En düşük memur maaşı3 bin 512 liraya çıktı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin maaş zam oranı yüzde 10,73 olarak belirlendi. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına da yüzde 10,19 oranında zam yapıldı.

04 Ocak 2019 Cuma 12:43
En düşük memur maaşı3 bin 512 liraya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı açıklandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığının da 2 bin 379 liraya yükseldiği bildirildi.

En düşük maaş 3 bin 133 lira

Bakanlıktan, 2019 yılı ocak döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarındaki artışların, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği hatırlatıldı. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü hatırlatılarak, 2018 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 10,19 gerçekleştiğine işaret edildi.

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 10,19 artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselmiştir.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:43
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. SSK
  3. Bağ-Kur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te çöken yoldaki araçlar çukura düştü
    1. Gaziantep'te çöken yoldaki araçlar..
    2. Tahincioğlu All-Star için oylama sürüyor
    3. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler..
    4. Meteorolojiden yağış uyarısı
    5. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    6. Almanya'da işsizlik arttı
    7. Katılım Emeklilik, sözleşmeartışında..
    8. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    9. Pakistan Başbakanı Han Anıtkabir'de
    10. Tunus'ta kendilerini patlatan..
    11. Çin'den ABD'nin seyahat uyarısına..
    12. Dicle Elektrik’ten Diyarbakır’da drone..
    13. Bakan Albayrak: Piyasaların..
    14. Şehit Fethi Sekin için kitabe yaptırıldı
    15. "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın..
    16. Muğla'da FETÖ bahanesiyle..
    17. Eski başbakandan Binali Yıldırım'a..
    18. Tekstilde 20 milyar $’ı yakaladık
    19. Galatasaray aradığı stoperi buldu!..
    20. "Mustafa Pektemek gündemimizde yok"
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"