En düşük emekli maaşı ve en düşük emekli aylığı ne zaman belli oluyor? Kritik toplantı bu akşam: Hız kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin zam oranları resmiyet kazandı. Ancak kök maaş sorunu nedeniyle yaklaşık 4 milyon emeklinin zamdan tam olarak yararlanamama riski, "en düşük emekli aylığı" düzenlemesini hükümetin öncelikli gündem maddesi haline getirdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne zaman belli oluyor?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirdi.

Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplam 16 milyon 816 bin emeklinin aylıklarının enflasyondan doğan farktan yararlanacağını belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak."

Hükümet, en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için bu hafta (Çarşamba veya Perşembe günü) önemli bir zirve gerçekleştirecek. Toplantıya;

•Cevdet Yılmaz (Cumhurbaşkanı Yardımcısı)

•Mehmet Şimşek (Hazine ve Maliye Bakanı)

•Vedat Işıkhan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

•Abdullah Güler (AK Parti Grup Başkanı)

katılacak. Zirvede, bütçe disiplini ve emeklilerin alım gücü arasındaki denge gözetilerek yeni taban maaş rakamı üzerinde uzlaşılması bekleniyor.

Mevcut sistemde en düşük emekli maaşı, TÜİK'in 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 12.19 zamlanarak 18,938,77 TL oldu. Ancak enflasyon farkı kök maaşlara uygulandığı için, kök maaşı düşük olan yaklaşık 4 milyon emekli, yapılan oransal zamlara rağmen toplamda mevcut taban maaşın altında kalabiliyor. Bu durumdaki emeklilerin mağduriyetini önlemek amacıyla taban maaşın yukarı çekilmesi planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Piyasa beklentileri ve yapılan analizlere göre, en düşük emekli maaşının 18.900 TL ile 22.600 TL bandı arasında bir noktaya çekilmesi öngörülüyor.

Bazı kaynaklar, enflasyon farkıyla birlikte bu rakamın 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini belirtirken, daha kapsamlı bir iyileştirme ile 22.669 TL seviyelerinin de masada olduğu ifade ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Toplantıdan çıkacak kararın ardından hazırlanan düzenleme bir torba kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

Düzenlemenin Ocak ayı içerisinde yasalaşması ve oluşan maaş farklarının emeklilerin hesaplarına ay sonuna kadar yatırılması hedefleniyor.