En düşük emekli maaşı belli oldu

K Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketiyle birlikte Meclis'e sevk edilecek olan en düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin detaylarını açıkladı.

Abdullah Güler'in açıklamalarından satır başları:

Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Vergi mevzuatında, sosyal güvenlik mevzuatında düzenlemeler öngören teklifimiz toplamda 53 maddeden oluşuyor.

Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması ve güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele, bazı istisnaların kaldırılması, uygulanma şeklinin değişmesi, cezaların etkinliğinin artırılması, ithalat ve yurt içinde vergilendirilmenin uyumlaştırılması amacıyla vergi kanunlarında ve bazı kanunlarda düzenleme yapıyoruz.

Vergide adalet amacıyla çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi, yerel asgari kurumlar vergisinden yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması başlıklarında düzenlemeler getiriyoruz.

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Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri de oluşturuyoruz. Vergi güvenliği amacıyla ticari kazanç elde eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelerden kesinti yapılmasına imkan sağlıyoruz.

Başkasına ait pos cihazı kullananlara, başkasının IBAN'ını kullananlara, kabul edenlere de ayrıca cezaları artırıyoruz. Ticari olmayan gezi, eğlence, spor faaliyetlerinde kullanılan deniz taşıma araçlarına uygulanan KDV istisnalarını kaldırıyoruz.

Teklifimiz ile vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Bundan sonra sadece cezalar için uzlaşma yapılmasını kapsama alıyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLACAK

Yurt dışına çıkış harcını 500 lira yapıyoruz. Her yıl da artacak.

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz.

Düzenleme ile 3 milyon 700 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 Temmuz’dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zam almıştı. Bu zam kök maaşlara yansıtılmıştı. Böylece kök maaşlardan ortaya çıkan fark Hazine desteğiyle tamamlanacak.