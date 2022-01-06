En düşük dul ve yetim aylığı ne kadar 2022? En düşük dul ve yetim maaşı 2500 TL mi oldu?

Aralık enflasyon oranına göre memurlara ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam yapılacaktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Memurlarımızın ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık.’ açıklamasını yaptı.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Önce SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin ocak ayında alacağı yüzde 25.47’lik zam hesaplanacak; buna göre maaşı 2.500 liranın altında kalanların maaşları 2.500 liraya tamamlanacak. Örneğin, 2021’in temmuz ayında 1.700 lira maaş alan bir emeklinin, yeni zamla birlikte maaşı 2.132 lira olacağından ve maaşı 2.500 liranın altında kalacağından maaşı 368 lira arttırılarak, 2.500 liraya tamamlanacak.

En düşük dul ve yetim aylığı alanın maaşı 2500 TL mi oldu?

Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseleceğinden bundan dul ve yetim aylığı alanlar da bugüne kadar aldıkları hisseleri oranında yararlanacak. 2022 asgari ücret zammıyla birlikte dul ve yetim aylıkları şu şekilde güncellendi. En düşük dul ve yetim aylığı 627 lira olurken, en yüksek aylık da 15.055 lira oldu.

2500 TL emekli aylığı kime verilecek?

En düşük emekli aylığının 2.500 liraya yükseltilmesi SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemeler ile en düşük emekli aylığı 1.500 liraya yükseltilmişti. Şimdi yapılacak bir düzenleme ile bu rakam 2.500 liraya çıkartılacak.

Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı ne kadar oldu?

375 sayılı KHK’nın 1/D maddesinde, yukarıdaki kapsama girenlere, 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür.

Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı;

13.558 x 0,2354441715

= 3.192,15 TL - 24,22 TL

Damga Vergisi

Net ödenecek miktar= 3.167,93 TL