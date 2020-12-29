  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu? Bağkur prim ücreti
Ekonomi

En düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu? Bağkur prim ücreti

Bağkur primi kaç para oldu? 2021 en düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu? 2021 yılı asgari ücret zam oranı 24 günlük pazarlık sonrası belli oldu. Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak yasalaştı. Peki en düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu? En yüksek Bağ Kur primi ne kadar olacak? Bağkur prim tutarı 2021 ne kadar? İşte Bağkur prim ücreti 2021 yılı rakamları.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:10:00 - 2020-12-29 17:11:29
En düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu? Bağkur prim ücreti

SGK kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan esnaf ve çiftçiler ile ev hanımları emeklilik için sigorta primlerini Bağkur üzerinden yatırmakta. Asgari ücret ile birlikte Bağkur prim tutarları da artmış oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı içi ödenecek olan asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını 28 Aralık Salı günü yaptı. Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak kamuoyuna duyruldu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte Bağkur prim ödeme tutarı da artmış oldu. Peki en düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu? En yüksek Bağ Kur primi ne kadar olacak? 

Bağkur prim tutarı 2021 ne kadar?

Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b’liler her ay SGK’ya primlerini kendileri öderler. Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur’luların SGK’ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur’luların SGK’ya ödeyeceği prim miktarı da artar.

En düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu?

2021 için SGK genelgesinin yayımlanması ile rakam net olarak belirlenecek. Ancak yaklaşık olarak 2021’de Bağ Kur’lunun en düşük SGK primi 1234.24 TL olacak. 5 puanlık indirim Bağ Kur’lular için de uygulandığı için primini düzenli ödeyen Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı 1055.36 TL’ye düşecek. En yüksek Bağ Kur primi ne kadar olacak?

En yüksek Bağ Kur primi kaç lira oldu?

En yüksek seviyeden prim ödemek isteyen Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı ise 9256.78 TL olacak, primini düzenli ödeyen ve 5 puanlık indirimden faydalanan Bağ Kur’lu ise en yüksek 7915.22 TL prim ödeyebilecek.

2021 AGİ ücretleri

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı
Gündem

Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı

Dün akşam 14. Bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'daki savaş sahnesi nefes kesmişti. Herkes yen..
Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden altın alışverişi yapan vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu...
Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak
Ekonomi

Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay