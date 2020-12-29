En düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu? Bağkur prim ücreti

SGK kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan esnaf ve çiftçiler ile ev hanımları emeklilik için sigorta primlerini Bağkur üzerinden yatırmakta. Asgari ücret ile birlikte Bağkur prim tutarları da artmış oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı içi ödenecek olan asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını 28 Aralık Salı günü yaptı. Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak kamuoyuna duyruldu. Asgari ücretin artmasıyla birlikte Bağkur prim ödeme tutarı da artmış oldu. Peki en düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu? En yüksek Bağ Kur primi ne kadar olacak?

Bağkur prim tutarı 2021 ne kadar?

Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b’liler her ay SGK’ya primlerini kendileri öderler. Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur’luların SGK’ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur’luların SGK’ya ödeyeceği prim miktarı da artar.

En düşük Bağ Kur primi kaç lira oldu?

2021 için SGK genelgesinin yayımlanması ile rakam net olarak belirlenecek. Ancak yaklaşık olarak 2021’de Bağ Kur’lunun en düşük SGK primi 1234.24 TL olacak. 5 puanlık indirim Bağ Kur’lular için de uygulandığı için primini düzenli ödeyen Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı 1055.36 TL’ye düşecek. En yüksek Bağ Kur primi ne kadar olacak?

En yüksek Bağ Kur primi kaç lira oldu?

En yüksek seviyeden prim ödemek isteyen Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı ise 9256.78 TL olacak, primini düzenli ödeyen ve 5 puanlık indirimden faydalanan Bağ Kur’lu ise en yüksek 7915.22 TL prim ödeyebilecek.

2021 AGİ ücretleri