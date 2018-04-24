En doğru cam silme yöntemi

Cam silerken en çok şikayet edilenlerden biri su lekeleridir.

İşte sizlere hem doğal hem de leke bırakmayan cam silme deterjanı yapımı...

1. Yöntem

Malzemeler:

Bir çay kaşığı mısır nişastası

2 adet limonun suyu

2 büyük fincan su

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir sprey şişesinin içinde karıştırın. Camlarınızı bu karışımla tertemiz yapabilirsiniz.

2. Yöntem

Malzemeler:

5 çorba kaşığı mısır nişastası

Bir bardak beyaz sirke

Bir tatlı kaşığı amonyak suyu

Kullanacağınız kadar su

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kabın içinde nişasta eriyene kadar karıştırın. Daha sonra bir sünger yardımı ile karışımı cama sürün ve durulayın.

İşte camlarınız tertemiz oldu...

yasemin.com'un haberine göre...