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En doğru cam silme yöntemi

Cam silerken genellikle kimyasal ürünler kullanılır. Peki, doğal karışımlarla camlarınızı pırıl pırıl yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte sizlere doğal karışımlarla cam silme yöntemi...

24 Nisan 2018 Salı 23:26
En doğru cam silme yöntemi

Cam silerken en çok şikayet edilenlerden biri su lekeleridir.

İşte sizlere hem doğal hem de leke bırakmayan cam silme deterjanı yapımı...

1. Yöntem

Malzemeler:
Bir çay kaşığı mısır nişastası
2 adet limonun suyu
2 büyük fincan su

Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir sprey şişesinin içinde karıştırın. Camlarınızı bu karışımla tertemiz yapabilirsiniz.

2. Yöntem

Malzemeler:
5 çorba kaşığı mısır nişastası
Bir bardak beyaz sirke
Bir tatlı kaşığı amonyak suyu
Kullanacağınız kadar su

Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir kabın içinde nişasta eriyene kadar karıştırın. Daha sonra bir sünger yardımı ile karışımı cama sürün ve durulayın.

İşte camlarınız tertemiz oldu...

 

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 23:26
  1. cam silme
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  3. Temizlik

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