En doğru cam silme yöntemi
Cam silerken genellikle kimyasal ürünler kullanılır. Peki, doğal karışımlarla camlarınızı pırıl pırıl yapabileceğinizi biliyor musunuz? İşte sizlere doğal karışımlarla cam silme yöntemi...24 Nisan 2018 Salı 23:26
Cam silerken en çok şikayet edilenlerden biri su lekeleridir.
İşte sizlere hem doğal hem de leke bırakmayan cam silme deterjanı yapımı...
1. Yöntem
Malzemeler:
Bir çay kaşığı mısır nişastası
2 adet limonun suyu
2 büyük fincan su
Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir sprey şişesinin içinde karıştırın. Camlarınızı bu karışımla tertemiz yapabilirsiniz.
2. Yöntem
Malzemeler:
5 çorba kaşığı mısır nişastası
Bir bardak beyaz sirke
Bir tatlı kaşığı amonyak suyu
Kullanacağınız kadar su
Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir kabın içinde nişasta eriyene kadar karıştırın. Daha sonra bir sünger yardımı ile karışımı cama sürün ve durulayın.
İşte camlarınız tertemiz oldu...
yasemin.com'un haberine göre...
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