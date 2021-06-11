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Ekonomi En değerli 100 marka arasına 7 yeni şirket girdi
Ekonomi

En değerli 100 marka arasına 7 yeni şirket girdi

Listeye bu yıl aralarında TUSAŞ ve Arzum’un da yer aldığı muhtelif iş kollarından 7 yeni marka dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:40:00 -
En değerli 100 marka arasına 7 yeni şirket girdi

İlk 100’de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 65,7 ile Aselsan, yüzde 65,1 ile Yünsa Tekstil’de gerçekleşti. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 51,4 ile Anel Elektrik’te oldu. Bu markayı yüzde 43,5 ile Beşiktaş, yüzde 42,8 ile Otokar izledi.

Zorlu yıl

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 2020 yılı verileri esas alınarak gerçekleştirilen çalışmaya göre, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığını, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azalarak 21,45 milyar dolara düştüğünü söyledi.

Memleket meselesi

İlgüner, şu değerlendirmede bulundu: “Marka gelirlerinin çoğu Türk lirası ile olmakta, küresel geçerli para birimlerinin oranı düşük kalmaktadır. Türk lirasında olası negatif ayrışma marka değerlerini olumsuz etkilemektedir. Yapılan ihracatın değeri düşük kaldığı için toplam ihracat tutarı, toplam üretim için yapılan ham madde, ara malı ve yatırım malı ithalatının sürekli altında kalmaktadır. Ülkenin refah ve itibarını yakından ilgilendiren ‘markalaşma’nın bir memleket meselesi olarak kabul edilip, iş dünyasının önde gelen kuruluşlarının gündeminde ilk sırayı işgal etmesi gerekmektedir.”

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