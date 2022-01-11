En çok Müslümanın yaşadığı ülke, ABD'den o pisliği alacak

Münübe Yılmaz

Gayri resmi rakamlara göre dünyanın en çok Müslüman nüfusa sahip ülkesi olarak bilinen Hindistan, ilk kez ABD'den domuz ve domuz ürünleri ithalatına izin verdi. Söz konusu gelişmeyi ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) Temsilcisi Katherine Tai duyurdu. Vilsack, "Bu yeni fırsat, ABD’nin Hindistan'a pazar erişimi sağlaması için yaklaşık 20 yıllık bir çalışmanın doruk noktasına işaret ediyor. ABD-Hindistan ticaret ilişkilerinde olumlu bir dönemeçteyiz” derken, Katherine Tai de ABD domuz endüstrisinin ürünlerini tüketicilere mümkün olan en kısa sürede göndermeye başlayabilmesini sağlamak için Hindistan hükümetiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD, dünyanın en büyük üçüncü domuz üreticisi

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) verilerine göre 2020'de Amerika, dünyanın en büyük üçüncü domuz üreticisi ve dünyanın en büyük ikinci ihracatçısıydı. Aynı yıl küresel domuz eti ve domuz eti ürünleri satışları ise 7,7 milyar dolar değerindeydi.

Gayri resmi rakamlara göre dünyada en çok Müslüman Hindistan’da yaşıyor

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da gayri resmi rakamlara göre yaklaşık 300 milyon Müslüman yaşıyor. Bu doğrultuda Hindistan dünyanın en çok Müslüman nüfusa sahip ülkesi olarak biliniyor. Hindistan, resmi rakamlara göre ise 172 milyon Müslümanla en kalabalık üçüncü Müslüman nüfusa sahip ülke unvanını elinde bulunduruyor.