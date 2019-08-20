0553 313 94 23

En çok insani yardım yapan ülke Türkiye!

Türkiye "Küresel İnsani Yardım Raporu 2018" verilerine göre, 2017’de 8,07 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülkesi oldu.

20 Ağustos 2019 Salı 07:31
En çok insani yardım yapan ülke Türkiye!

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle insani yardıma muhtaç ülke ve halklarının durumu bir kez daha gündeme geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı “Küresel İnsani Değerlendirme 2019” raporuna göre, ülkelerin kalkınma oranları artmasına karşın her 70 kişiden biri çatışma, afet, gıda güvensizliği, cinsel istismar, insan kaçakçılığı, zorla yerinde edilme gibi sebeplerle insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Yardıma en çok ihtiyacı olan ülkeler sıralamasında ciddi insani kriz yaşayan Yemen başı çekerken, bu ülkeyi kriz, iç savaş, afet gibi durumlarla mücadele eden Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Etiyopya, Nijerya ve Güney Sudan takip ediyor.

Toplanan para yarısına yetiyor

Rapora göre, 2011’den beri iç savaşın sürdüğü Suriye’de ihtiyaç duyulan insani yardım miktarı geçen yıl 3,36 milyar dolarken, bunun 2 milyar doları karşılandı. Çatışmaların yanı sıra kıtlığın da vurduğu Yemen’de gerekli miktar geçen yıl 2,96 milyar dolarken, karşılanan miktar 2,29 milyar dolar oldu. Siyasi krizin yaşandığı Sudan’da ihtiyaç 1,01 milyar dolarken, karşılanan miktar 603 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bunun yanında, Güney Sudan’da ihtiyaç duyulan 1,72 milyar doların 1,03 milyar doları, Somali’de ihtiyaç olan 1,54 milyarın 796 milyon doları, Nijerya’da gerekli 1,05 milyar doların 677 milyon doları karşılanabildi. Salgın hastalıkların sardığı KDC geçen yıl 1,68 milyar dolar insani yardım ihtiyacının 733 milyon doları, Etiyopya’da ise 1,18 milyarın 635 milyon doları karşılandı. Geçen yıl gerekli olan insani yardım miktarı toplamda 24,88 milyar dolara ulaşırken, bunun sadece yaklaşık yüzde 56’sı karşılanabildi.

Yemen’de 24 milyon kişi muhtaç

Raporda, bu yıl ihtiyaç duyulan insani yardım miktarı ve karşılanma oranlarına ilişkin tahminlere de yer verildi. Buna göre, 42 ülkeden yardıma muhtaç kişi sayısının bu yıl 132 milyona çıkması, insani yardımlara ulaşabilen kişi sayısının ise 93 milyon seviyesinde olması bekleniyor. Bu sorunun en fazla yaşandığı ülkelere göre dağılıma bakıldığında Yemen’de 24 milyon, Suriye’de 13 milyon, KDC’de 12,8 milyon, Etiyopya’da 8 milyon, Güney Sudan’da 7,1 milyon, Nijerya’da 7,1 milyon, Irak’ta 6,7 milyon, Afganistan’da 6,3 milyon ve Sudan’da 5,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor. Raporda geçen yılın verilerinden yola çıkılarak yapılan tahminlere göre ise insani yardımların karşılanabilmesi amacıyla yaklaşık 21,9 milyar dolara ihtiyaç duyulacak. Söz konusu rakamın 4 milyar doları Yemen, 1,65 milyar doları KDC,1,50 milyar doları Güney Sudan, 1,08 milyar doları Somali, 1 milyar doları ise Sudan için ayrılacak.

AB ve ABD çok geride

Bunun yanında, İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü’nün “Küresel İnsani Yardım Raporu 2018” verilerine göre Türkiye, 2017’de 8,07 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükseldi. Sıralamada Türkiye’yi 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 milyar dolar ile Almanya ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere izlerken, Avrupa Birliği (AB) kurumları 2,24 milyar dolar ile dördüncü sırada geldi. Türkiye, insani yardımların milli gelire oranı bağlamında yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile birinci gelirken, en yakın takipçileri Norveç ve Lüksemburg için bu oran sadece yüzde 0,17’de kaldı. ABD ise bu sıralamada yüzde 0,04 ile 19’uncu konumda yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 07:31
  1. türkiye
  2. insani yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobili ile elektrik direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
    1. Otomobili ile elektrik direğe çarpan..
    2. En çok insani yardım yapan ülke Türkiye!
    3. Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2..
    4. Ankara'da korkutan deprem!
    5. İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü
    6. Aman dikkat! Çocuğunuz sık sık idrara..
    7. Hamileler maden suyu içebilir mi?
    8. Başkentte kaçakçılık operasyonu
    9. Ankara’da 3.0 büyüklüğünde deprem
    10. "Trump ve Netanyahu'nun işgalin..
    11. AFAD verilerine göre, Ankara’nın Mamak..
    12. Yemen'deki ayrılıkçı güçler,..
    13. Bakan yardımcısı Dursun’um cenazesi..
    14. Katar, Somali'deki Hobyo Limanı inşaat..
    15. Manus Adası'ndaki mültecilere taşınma..
    16. Türk denizleri, BM'de açılan sergiyle..
    17. Galatasaray Üniversitesi'nde yangın
    18. Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından..
    19. ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna..
    20. ABD Başkanı Trump'tan Keşmir görüşmeleri
    21. Galatasaray Üniversitesinde çıkan..
    22. Arap koalisyonundan Sana'da operasyon
    23. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri göçe..
    24. Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 10..
    25. Cumhuriyet'ten PKK'ya skandal destek
    26. İzmir'deki orman yangını
    27. Melih Gökçek'in anketinden Fenerbahçe..
    28. Siirt’te silahlı saldırı, 1 kişi..
    29. Siirt'te ihbar üzerine olay yerine..
    30. Otluk alanda yükselen alevler geceyi..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kısa bir aradan sonra tatile devam! İmamoğlu 'yelek' şovunun ardından Bodrum'a uçtu
    Kısa bir aradan sonra tatile devam! İmamoğlu 'yelek' şovunun ardından Bodrum'a uçtu
    Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı
    Sözcü yine bildiğiniz gibi! Valinin ilk icraatını takdir etmek yerine çarpıttı