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Yerel

En büyük yaşlı, engelli merkezi! Koronavirüs, vizyon projeleri durduramadı

Türkiye’de koronavirüsle mücadele devam ederken, Osmangazi Belediyesi de bu mücadeleye verdiği desteğinin yanında Türkiye’de ilk olacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için de geri sayımı başlattı.

2020-04-27 07:45:00 -
En büyük yaşlı, engelli merkezi! Koronavirüs, vizyon projeleri durduramadı

 Hasan Özan  Bursa 

Osmangazi Belediyesi, salgınla mücadele ederken, şehrin kalbinde büyük bir değişim ve ihtiyacı karşılayacak, Bursa’nın üç büyük yeşil alanının başlangıç noktası olacak olan Osmangazi Meydanı’nın yanı sıra yine Türkiye’de ilk olacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geri sayım başladı.


Yeni Akit Gazetesi
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