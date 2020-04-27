En büyük yaşlı, engelli merkezi! Koronavirüs, vizyon projeleri durduramadı
Türkiye’de koronavirüsle mücadele devam ederken, Osmangazi Belediyesi de bu mücadeleye verdiği desteğinin yanında Türkiye’de ilk olacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için de geri sayımı başlattı.
Hasan Özan Bursa
Osmangazi Belediyesi, salgınla mücadele ederken, şehrin kalbinde büyük bir değişim ve ihtiyacı karşılayacak, Bursa’nın üç büyük yeşil alanının başlangıç noktası olacak olan Osmangazi Meydanı’nın yanı sıra yine Türkiye’de ilk olacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geri sayım başladı.