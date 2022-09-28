En büyük üretim kapasitesi Türkiye’de! AB ülkeleri sipariş yağdırıyor

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından bu yıl 67’ncisi düzenlenen ve alanındaki Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı başladı. 30’u yabancı yaklaşık 600 firmanın katıldığı fuara, 50’ye yakın ülkeden 7 bini yabancı toplam 25 bin ziyaretçi bekleniyor.

''Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesine sahibiz'

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe, ''Ayakkabı sektörü Türkiye’nin geleneksel sektörlerinden bir tanesi olarak yer alıyor. Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesine sahibiz. Sektör, pandemi sonrası daha farklı büyüme rakamları ortaya koydu. Sektörün 2021 yılında ihracatı 1 milyar doları aştı, bu yılın ilk sekiz ayında ise 800 milyon doların üzerini görmüştür. 2022 yılında ayakkabı ve deri mamulleri sektörü hak ettiği yeri alacaktır. Ayakkabı sektörünün orta vadede 3 milyar dolarlık bir rakama ulaşması lazım. Uzun vadede ise 5 milyar doların üzerine çıkmamız lazım. Daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok ihracat için önerisi olan, proje geliştiren herkesi dinlemeye ve desteklemeye hazırız. Çünkü ülkemizi selamete çıkarmak için yatırımdan, üretimden ve ihracattan başka bir yol görünmüyor'' dedi.

"Türkiye dinamik sanayi gücüyle krizleri fırsata çevirecektir"

Ayakkabı sektörünün önemine vurgu yapan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, ''Ayakkabı sanayiciliği Türkiye’nin en önemli sektörleri arasında yer alıyor. Odamızın en önemli sektörleri arasında da yer alıyor. Ayakkabı sektörü insana dayalı bir sektördür. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi dinamik sanayi gücüyle küresel çapta yaşanan krizlerin çoğunu fırsata çevirecektir’’ diye konuştu.

''Avrupa ülkelerinden yoğun bir taleple karşı karşıyayız''

TASD Başkanı Berke İçten ise ayakkabı ihracatında 2014’ten sonra büyük bir sıçrama yakalandığını söyledi. Pandemi ile birlikte AB ülkelerinde Türk ayakkabısına ilginin arttığını ve pazarın çeşitlendiğini anlatan İçten, 2021’de ilk kez 1 milyar dolarlık ihracat sınırını geçtiklerini hatırlattı. İçten, 8 yıl önce 350 milyon dolar cari açık veren sektörün 2021’i 500 milyon dolar cari fazla ile kapattığına dikkat çekti.

Avrupa’dan yoğun talep olduğunu belirten Berke İçten, “Ayakkabıda geleneksel pazarlarımızın yanı sıra bu yıl Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri ve İngiltere’den yoğun bir taleple karşı karşıyayız. 2022’de en büyük 5 pazarımızdan 4’ünü AB ülkeleri oluşturuyor. En büyük pazarımız konumuna yükselen Almanya’ya ihracatımızı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 44,3 artışla 65,7 milyon dolara çıkardık. Aynı dönemde İtalya’ya yüzde 68,8, Romanya’ya 36,3 daha fazla ihracat gerçekleştirdik. 2022’ye 1,3 milyar dolar ihracat hedefi ile başlamıştık. 8 ayda 800 milyon dolara yaklaştık. Eylül’ü de 100 milyon doların üzerinde kapatacağımızı tahmin ediyorum'' dedi.

İçten konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fuar süresince firmalarımızla alıcılar arasında yeni iş birliklerinin de yaratacağı moralle bu yıl 1,3 milyar dolar hedefimizi yakalayabileceğimizi tahmin ediyorum. Eğer bir aksilikle karşılaşmazsak 2023’te 1,5 milyar doları rahatlıkla geçeriz. Biz orta vadede ayakkabı ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Hedefe ulaşabilmemiz için küresel koşullar uygun. İstanbul’dan uçakla 3-4 saatlik uçuş mesafesinde 60 milyar dolarlık ayakkabı pazarı var. ABD’li perakende markaları Çin’den çıkmak istiyorlar. Etkili ve agresif bir tanıtım çalışması ile bu pazarlardan çok daha fazla pay alabiliriz. Ancak bizim de hızla üretimimizi ve nitelikli iş gücümüzü artırmamız, teknolojik alt yapımızı yenilememiz gerekiyor."

Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde 60 bin metrekare alanda kapılarını açan AYMOD Ayakkabı ve Moda Fuarı 1 Ekim tarihinde sona erecek.