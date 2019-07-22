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"En büyük transferimizin Abdullah Avcı"

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman: - "Bu seneki en büyük transferimizin Abdullah Avcı olduğunu düşünüyorum"- "Galatasaraylı dostlarımız var, kalp kırmayalım"- "Roco bu sene formayı alacak gibi gözüküyor"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:13
"En büyük transferimizin Abdullah Avcı"


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, sezonun en önemli transferinin Abdullah Avcı olduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta Cacharel ile yapılan iş birliği anlaşmasında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Orman, "Dünyanın en kolay işi bir başkan için transfer yapmaktır. Beşiktaş edinimlerini yerine getiren bir kulüp. Bize artık kimse teminat mektubu sormuyor. Hangi mali şartlarla aldığınız önemli. Artık istediğiniz oyuncuyu alabiliyorsunuz. Bütün kulüplerin durumu ortada. Bu seneki en büyük transferimizin Abdullah Avcı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bir basın mensubunun hakemler Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın yeni sezonda görev almaması ile ilgili sorusunu Orman, "Aramızda Galatasaraylı dostlarımız var, kalp kırmayalım. Bu konuları, Bülent Yıldırım'ı, Serkan Çınar'ı kampta bol bol konuşuruz." diye cevapladı.


- "Roco bu sene formayı alacak gibi gözüküyor"


Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Enzo Roco'nun bu sene formayı alabileceğini ifade eden Orman, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın çok iyi üç stoperi var. Bu sene Roco iyi gidiyor. Hoca da Roco'dan çok memnun. Roco bu sene formayı alacak gibi gözüküyor. Mirin var, Vida dünya çapında bir stoper. Bir boşalma olur, kadrodan gidenler olursa belki bir şeyler yapabiliriz. Aceleci değiliz, daha çok zaman var. Bazı gidişler olursa onun üzerine transfer yapacağız. Taraftarı mutlu etmek için biz de transfer yaptık. Üçüncü şampiyonluğu alacağımız sene ligi dördüncü bitirdik. İlk şampiyonluğu alırken stadımız yoktu."

Riva'da ilk hazırlık dönemini değerlendiren Orman, "Güzel bir kamp dönemiydi. Hocamız çok pozitif. Hepimizi mutlu edecek bir sezon geçireceğiz. Gençler müthişti. Bu döneme gelene kadar beraber çalıştıkları hocalarına teşekkür ederiz. Çok önemli yıldız olacak potansiyelli olan oyuncular var. Her şey güzel gidiyor. Gaza gelmeden sakin ve doğru işler yapma gayretindeyiz. Avusturya'da da güzel bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:13
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Futbol

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