0553 313 94 23

'En büyük transferimiz Abdullah Avcı'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Bu seneki en büyük transferimizin Abdullah Avcı olduğunu düşünüyorum." dedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
'En büyük transferimiz Abdullah Avcı'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, sezonun en önemli transferinin Abdullah Avcı olduğunu söyledi. 

Vodafone Park'ta Cacharel ile yapılan iş birliği anlaşmasında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Orman, "Dünyanın en kolay işi bir başkan için transfer yapmaktır. Beşiktaş edinimlerini yerine getiren bir kulüp. Bize artık kimse teminat mektubu sormuyor. Hangi mali şartlarla aldığınız önemli. Artık istediğiniz oyuncuyu alabiliyorsunuz. Bütün kulüplerin durumu ortada. Bu seneki en büyük transferimizin Abdullah Avcı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bir basın mensubunun hakemler Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın yeni sezonda görev almaması ile ilgili sorusunu Orman, "Aramızda Galatasaraylı dostlarımız var, kalp kırmayalım. Bu konuları, Bülent Yıldırım'ı, Serkan Çınar'ı kampta bol bol konuşuruz." diye cevapladı.

"Roco bu sene formayı alacak gibi gözüküyor"

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Enzo Roco'nun bu sene formayı alabileceğini ifade eden Orman, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın çok iyi üç stoperi var. Bu sene Roco iyi gidiyor. Hoca da Roco'dan çok memnun. Roco bu sene formayı alacak gibi gözüküyor. Mirin var, Vida dünya çapında bir stoper. Bir boşalma olur, kadrodan gidenler olursa belki bir şeyler yapabiliriz. Aceleci değiliz, daha çok zaman var. Bazı gidişler olursa onun üzerine transfer yapacağız. Taraftarı mutlu etmek için biz de transfer yaptık. Üçüncü şampiyonluğu alacağımız sene ligi dördüncü bitirdik. İlk şampiyonluğu alırken stadımız yoktu."

Riva'da ilk hazırlık dönemini değerlendiren Orman, "Güzel bir kamp dönemiydi. Hocamız çok pozitif. Hepimizi mutlu edecek bir sezon geçireceğiz. Gençler müthişti. Bu döneme gelene kadar beraber çalıştıkları hocalarına teşekkür ederiz. Çok önemli yıldız olacak potansiyelli olan oyuncular var. Her şey güzel gidiyor. Gaza gelmeden sakin ve doğru işler yapma gayretindeyiz. Avusturya'da da güzel bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
    1. Eski eşini öldüren sanığa..
    2. Gürcistan ’Agile Spirit 2019’..
    3. Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna..
    4. Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes..
    5. Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay..
    6. Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini..
    7. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
    8. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    9. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    10. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    11. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    12. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    14. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
    15. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
    16. James Jeffrey, Ankara’da
    17. Oltuluların Kırdağ coşkusu
    18. Türkiye’deki mahkumların ağzını..
    19. Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika..
    20. Burun estetiğinde ‘Koruyucu..
    21. Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün..
    22. Telefonun zil sesinin geldiği yöne..
    23. TMSF, dev şirketi yeniden satışa çıkardı
    24. Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa..
    25. Hava savunma sistemleri devrede!..
    26. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    27. Dünyanın en iri kemirgenine..
    28. Başhekim Erdil boğulmalara karşı..
    29. En fazla kaybettiren BES fonları
    30. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..