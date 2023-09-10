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Aktüel En büyük ikinci keşif: Böylesi yok! ABD'li 7 yaşında çocuk orada nadir görülen elmas buldu! Dünya bu olayı konuşuyor
Aktüel

En büyük ikinci keşif: Böylesi yok! ABD'li 7 yaşında çocuk orada nadir görülen elmas buldu! Dünya bu olayı konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-09-10 17:01:00 - 2023-09-10 17:03:14
En büyük ikinci keşif: Böylesi yok! ABD'li 7 yaşında çocuk orada nadir görülen elmas buldu! Dünya bu olayı konuşuyor

ABD'de yaşayan bir Aspen Brown, doğum gününü kutladığı anlarda Arkansas'ta Elmas Krateri Eyalet Parkı'nda 2.95 karatlık elmas buldu. Uzmanlar son derece nadir bir taş!

ABD'de yaşayan küçük çocuk, doğum günü hediyesini milli parkta kendi buldu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Aspen Brown ve ailesi, 1 Eylül'de Arkansas'taki Murfreesboro kentinde yer alan Elmas Krateri Eyalet Parkı'na gitti. Yedinci doğum gününü kutlayan çocuk etrafta dolaşırken 2.95 karatlık elmas buldu.

Babası Luther Brown o anları, "Bana koşarak 'Baba, baba! Bir tane buldum' dedi" ifadesiyle anlattı.

EN BÜYÜK İKİNCİ KEŞİF

Eyalet Parkı'ndan yapılan açıklamada çocuğun, Mart ayında bulunan 3.29 karatlık elmastan sonra en büyük keşfi yaptığı bildirildi. Açıklamada, "Brown, babası ve büyükannesiyle doğum gününü kutlamak için parkı ziyaret etmişti. Arama bölgesinin kuzeydoğu tarafından uzanan bir patikada bezelye boyutunda, değerli bir taş buldu" ifadeleri kullanıldı.
Park görevlilerinden Waymon Cox, elmas için "Son yıllarda gördüğüm en güzel elmaslardan biri. Aspen'in elması kahverengiyle altın renginde ve ışıl ışıl parlıyor" nitelendirmesinde bulundu.

ŞİMDİYE KADAR 75 BİNİ AŞKIN ELMAS ÇIKARILDI

Parkın açıklamasında her gün bir ya da iki ziyaretçinin elmas bulduğu da ifade edildi. Bir çiftçinin arazideki değerli taşları görmesiyle keşfedilen alanda bugüne kadar 75 bini aşkın elmas çıkarıldığı bildirildi.
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PROFESYONELLER BİLE GENELDE KÜÇÜK ELMAS BULABİLİYOR

15 hektarlık alanda ziyaretçiler de hazine arayabiliyor. Ancak profesyoneller dahi genelde .05 ila .20 karatlık elmaslar bulabiliyor. patronlardunyasi'na göre:  Amerika Gemoloji Enstitüsü'nde çalışan bilim insanı Aaron Palke, o bölgede bu taşın bulunabilmesinin "son derece nadir" gerçekleşebileceğini söyledi. Park çalışanlarından Caleb Howell'sa ağustosta toprak kaymasına karşı bir çalışma yapıldığını ve bu değerli taşın o sırada gün yüzüne çıkmış olabileceğini belirtti.

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