En büyük destekçileri CHP’di: Bayrak düşmanı DHKP-C'li böyle paketlendi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği’nde Türk bayrağına yönelik saygısızlığa inceleme başlatıldı. 6 Mayıs’ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında, tribünlerde Türk bayrağı açıldı. Bayrak açan öğrencilere yönelik fiziki müdahalede bulunuldu.

İçki şişesi attılar

O anlara ait görüntülerde, marjinal grupların "ODTÜ bizimdir bizim kalacak", "ODTÜ faşizme mezar olacak" şeklinde sloganlar attığı görüldü. Görüntülerde, tribünde bulunan grubun bayrak dalgalandıran öğrencilerin üzerine yüründüğü ve bayrağı çekiştirdi anlar yer aldı. Arbede anına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, saldırganların ellerindeki içki şişelerini Türk bayrağı açan öğrencilere fırlattığı belirlendi. Bazı saldırganların da öğrencilere kemerlerle vurduğu, ardından tekme savurduğu kayıtlara geçti.

Gözaltına alındılar

Bu görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenlikleri'nde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırıları başlatan paket oldu

Olaya ilişkin videolara yansıyan ve saldırıyı başlatan şüphelinin de gözaltına alındığı ortaya çıktı. İ.K. adlı şüphelinin ters kelepçe ile gözaltına alındığı görüldü.