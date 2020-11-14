  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En başarılı tedarikçi seçildi
Ekonomi

En başarılı tedarikçi seçildi

Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv sanayi üreticisi Assan Hanil, Otomotiv Sanayii Derneği tarafından verilen “OSD Tedarik Sanayi Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:35:00 -
En başarılı tedarikçi seçildi

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, aldıkları ödülden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eti. Güner, şunları kaydetti: “OSD, Türk otomotiv sanayisinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Dernek, kurulduğu günden bu yana sektör paydaşlarını bir araya getirmiş, önemli iş birliklerine vesile olmuş ve özellikle tedarik sanayi için kilit rol oynamıştır. Köklü derneğimizin çok kıymetli üyeleri tarafından bu ödüle layık görülmek Assan Hanil olarak bizlere büyük gurur verdi.
Aldığımız bu ödülle, Assan Hanil’in yenilikçi ve teknoloji odaklı üretim anlayışı, katma değer üreten faaliyetleri, Ar-Ge’ye verdiği önem ve bu alana yaptığı yatırımların ne denli isabetli olduğunu kanıtlamış durumdayız. Layık görüldüğümüz bu ödüle yakışır şekilde, sahip olduğumuz yetkinlikleri daha da geliştirerek, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken itiraf: Yanlış bilgi geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgi sonrası ilk kez bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!
Gündem

Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı!

Türkiye uzaya 4 kez ulaşarak savunmada uzay çağını başlatırken CHP ve Cumhuriyet ise ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye Uzay Ajan..
Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi İngilizce şikayet etmeye çalıştı! İngilizcesi olay oldu

Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmesiyle bilinen CHP zihniyeti yine şaşırtmayan bir harekete imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay