En başarılı tedarikçi seçildi

Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, aldıkları ödülden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eti. Güner, şunları kaydetti: “OSD, Türk otomotiv sanayisinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Dernek, kurulduğu günden bu yana sektör paydaşlarını bir araya getirmiş, önemli iş birliklerine vesile olmuş ve özellikle tedarik sanayi için kilit rol oynamıştır. Köklü derneğimizin çok kıymetli üyeleri tarafından bu ödüle layık görülmek Assan Hanil olarak bizlere büyük gurur verdi.

Aldığımız bu ödülle, Assan Hanil’in yenilikçi ve teknoloji odaklı üretim anlayışı, katma değer üreten faaliyetleri, Ar-Ge’ye verdiği önem ve bu alana yaptığı yatırımların ne denli isabetli olduğunu kanıtlamış durumdayız. Layık görüldüğümüz bu ödüle yakışır şekilde, sahip olduğumuz yetkinlikleri daha da geliştirerek, belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”