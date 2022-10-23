En az ilkokul mezunu binlerce personel alınacak

Özel sektör ve kamuda görevlendirilmek üzere en az ilkokul mezunu 24.826 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurumlar talepleri doğrultusunda yayınladıkları ilanlar ile alım yapılacak kadroya ilişkin başvuru şartları ve detaylarını İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. İşte İŞKUR personel alım ilanları

İŞKUR Beden İşçisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada Meslek bölümüne Beden İşçisi yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor. Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.

İŞKUR iş ilanları

İlana girmede önce ilk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunacakların öncelik İŞKUR sayfasına üye girişi yaparak özlük bilgilerini doldurmaları gerekmektedir. İlana başvuru aşamasında İŞKUR, T.C kimlik no ve şifre ile adaylardan giriş yapmalarını talep ediyor.

İŞKUR giriş

Buna ek olarak giriş aşamasında E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak artık mümkün.Bu aşamaları tamamladıktan sonra listelenen ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde başvur butonuna tıklayarak online başvuru işlemini kolayca tamamlayabiliyorsunuz.

Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu,

18 ile 45 yaş arası,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.

Beden İşçisi Nedir?

Beden İşçisi kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.