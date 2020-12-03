En az hangi kan grubu korona olur? En çok hangi kan grubu koronaya yakalanır?

Kan gruplarıyla ilgili yapılan araştırmalarda kişilerin kan grupları koronaya yakalanmada etkili olduğunu ortaya koyuyor. Yine aynı şekilde D vitamini seviyelerinin de koronavirüse yakalanmama ve koronayı atlatmada etkili olduğu da bilimsel olarak bu süreçte görüldü. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde önemli bilimsel veriler de ortaya çıkıyor. Bunlar arasında New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada koronavirüs ile kan grupları arasındaki bağlantı öne çıktı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, 0 kan grubundaki kişilerin koronavirüsü daha hafif, B kan grubundakilerin ise ağır geçirdiğini belirterek, kan grubu AB olanlarda ise can kaybı veya yoğun bakım sürecine daha fazla rastlanıldığını söyledi. Uzm. Dr. Betül Kaya, kan gruplarının koronavirüsten koruyucu bir yönü olmadığını vurgulayarak uyarılarda bulundu.

Kan gruplarına göre koronaya yakalanan, entübe ve ölüm oranı yüksek ve düşük kan grupları

Çalışmaya göre işte kan gruplarına göre enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri...

Enfeksiyon riski (Yüksek riskten aza): A, B, 0, AB

Entübe riski (Yüksek riskten aza): B, AB, 0, A

Ölüm riski(Yüksek riskten aza): AB, 0, A, B