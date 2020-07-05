En az C vitamini kadar gerekli! P vitamininin bilinmeyen faydaları...

En az C vitamini kadar faydalı olan ve C vitamininin emilimini arttırarak vücuda sağladığı faydaları arttıran P vitamini, sağlığa birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, P vitamininin yaşlanmayı geciktirdiğini ve vücut için gerekli bir vitamin olduğunu vurguluyor.

Tıpkı C vitamini gibi P vitamini de yüksek oranda antioksidan, anti-enflamatuar, antialerjenik, antiviral ve anti-kanserojen içeriyor. Yapılan araştırmalar, P vitamininin kanser önleyici etkiye sahip olduğunu, kalp ve damar sağlığını koruduğunu göstermiştir.

Peki P vitamini nelere iyi geliyor? Hangi besinler P vitamini bakımından zengin? İşte bu soruların cevabı...

P vitamininin faydaları

- Kemik sağlığına birebirdir. Kemikleri güçlendirir.

- Kalojen hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Böylece yaşlanmayı geciktirir.

- Vücuttaki serbest radikalleri temizler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Vücut direncini arttırır.

- Kılcal damarların yırtılmasını ve bozulmasını önler.

- Kılcal damar geçirgenliğini azaltır.

P vitamini bulunan besinler

- Limon

- Kuşburnu

- Kiraz

- Greyfurt

- Mandalina

- Portakal

- Yer fıstığı

- At kestanesi kabuğu

- Taze biber

- Marul

- Yumurta