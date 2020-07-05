En az C vitamini kadar gerekli! P vitamininin bilinmeyen faydaları...
Halk arasında pek bilinmeyen P vitamininin sağlığa çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar, P vitamininin yaşlanmayı geciktirdiğini ve en az C vitamini kadar faydalı olduğunu söylüyor. Peki P vitamini nelere iyi geliyor? Hangi besinler P vitamini içeriyor? Tüm detayları sizler için araştırdık. İşte tüm detaylarıyla P vitamini.
En az C vitamini kadar faydalı olan ve C vitamininin emilimini arttırarak vücuda sağladığı faydaları arttıran P vitamini, sağlığa birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, P vitamininin yaşlanmayı geciktirdiğini ve vücut için gerekli bir vitamin olduğunu vurguluyor.
Tıpkı C vitamini gibi P vitamini de yüksek oranda antioksidan, anti-enflamatuar, antialerjenik, antiviral ve anti-kanserojen içeriyor. Yapılan araştırmalar, P vitamininin kanser önleyici etkiye sahip olduğunu, kalp ve damar sağlığını koruduğunu göstermiştir.
Peki P vitamini nelere iyi geliyor? Hangi besinler P vitamini bakımından zengin? İşte bu soruların cevabı...
P vitamininin faydaları
- Kemik sağlığına birebirdir. Kemikleri güçlendirir.
- Kalojen hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Böylece yaşlanmayı geciktirir.
- Vücuttaki serbest radikalleri temizler.
- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.
- Vücut direncini arttırır.
- Kılcal damarların yırtılmasını ve bozulmasını önler.
- Kılcal damar geçirgenliğini azaltır.
P vitamini bulunan besinler
- Limon
- Kuşburnu
- Kiraz
- Greyfurt
- Mandalina
- Portakal
- Yer fıstığı
- At kestanesi kabuğu
- Taze biber
- Marul
- Yumurta