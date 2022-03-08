En az 30 işçinin çalıştığı işyerlerinde iş güvencesi var mı?

Soru: Ben 2001 yılından bu büyükşehir belediyesi şirketinde çalışmaya başladım. 20 Şubat 2022 tarihinde gerekçesi bir söylenmeden işten çıkarıldım. Bu süre içerisinde işyerinde bir olumsuzluk yaşamamıştım. Benim hiçbir sebep yokken işten çıkarılmam doğru mu? Çıkışım yapılırken ihbar ve kıdem tazminatımı ödediler. Ancak hiçbir suçum yokken 21 yıl hizmet ettiğim işyerindeki işimden çıkarılmak çok gücüme gidiyor. Yasal haklarım neler? (İsmim yayınlanmasın)

Cevap: İşveren, ihbar süresi vermek yani işten çıkaracağını yasada belirtilen süreden önce bildirmek veya bu süre kadar ihbar ücreti ödemek suretiyle işçisini işten çıkarabilir. Normal koşullarda işveren işten çıkaracağı işçiye bir izahat yapmak zorunda değil. Ancak, en az altı aylık kıdemi bulunan ve 29 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren, işten çıkaracağı işçinin iş sözleşmesini yazılı feshetmeli ve işten çıkarma nedenini işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayandırmak zorundadır. İş sözleşmesi feshedilen işçi, sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurarak işe iade hususunda ya da bunun yerine tazminat ödenmesi hususunda uzlaşılamazsa iki hafta içinde İş Mahkemesinde işe iade davası açabilir. Davayı kazanması halinde dört aylık boşta geçen süre için ücret almaya hak kazanır. İşe başlatılmazsa boşta geçen süre ücretine ilave dört ile sekiz aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı alma hakkı doğar. Sizin kıdeminize göre işe başlatmama tazminatı altı aylık ücret olacaktır. Seçimde el değiştiren belediyelerin keyfi işten çıkarmalarını önlemek için ödenecek tazminatları işten çıkarana ödetmek üzere yasa değişikliği yapılması sorunu bir nebze olsun çözer diye düşünüyorum.