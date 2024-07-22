En akıllı geçinenleri bile böyle! İşte Erdoğan düşmanlığının, AK Parti nefretinin ne boyutlarda olduğunun kanıtı

Star yazarı Hüseyin Gülerce, Yılmaz Özdil'in İzmir'deki elektrik kazaları hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. Gülerce, Özdil'in AK Parti'yi suçlayarak halkı kışkırttığını belirtti. Elektrik kazalarının sorumluluğunun CHP'li İzmir Belediyesi'ne ait olduğunu vurgulayan Gülerce, Özdil'in dezenformasyon yaptığını söyledi. Özdil'in halkı tahrik etmeye çalıştığını ifade eden Hüseyin Gülerce, şunları kaydetti:

"Sıkı durunuz, kendisini Özgür Özel'den daha CHP'li olarak gösteren gazeteci Yılmaz Özdil; İzmir'de elektrik akımına kapılan iki kişinin, AK Parti iktidarının, İzmir'i cezalandırdığından dolayı hayatlarını kaybettiğini söylüyor.

Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı yayında şu ifadeleri kullandı;

"AK Parti'ye oy vermediği için eziyet çektiriyorlar İzmir'e. İzmir'den intikam alıyorlar ya... Türkiye'yi yöneten zihniyet bir türlü kazanamadığı İzmir'i alenen cezalandırıyor, asıl sebep bu... CHP'li İzmir Belediyesi'ni kötü göstermek, başarısız göstermek için İzmir'i cezalandırıyor. Sonucu bu oldu, öldü insanlar. Belediye hangi biriyle başa çıksın ya. Şehrin her tarafı açık kablolarla dolu."

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Erdoğan düşmanlığının, AK Parti nefretinin ne boyutlarda olduğunu görünüz.

İktidar açıkta kablo bırakıyor, belediye görmüyor/göremiyor üzerine mazgal döşüyor. Halk cezalandırılıyor...

Aralarında en akıllı geçinenin söylediği bu...

Kişi kişiyi kendi gibi bilir.

Bu ülkede halkı, Yılmaz Özdil'in savunduğu CHP zihniyeti cezalandırdı.

Halkı cezalandırmak, CHP'nin tek parti döneminin en büyük zulümlerindendir.

Bu millet, sadece CHP'ye oy vermediği için cezalandırılmadı.

Milletimiz asıl; inancından, manevi değerlerimizi sahiplendiğinden dolayı cezalandırıldı.

CHP zihniyeti, aziz milletimizin Müslümanlığından rahatsız oldu.

Müslümanlığından dolayı masum milletimize senelerce gerici, yobaz dendi.

İslam'ın bayraktarlığını yapmış Türk'ün padişahlarına hain damgası vuruldu/hâlâ vuruyorlar...

CHP'li gazeteler Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren "irtica" paranoyası ile milletimizi hedef gösterdi.

27 Mayıs'tan itibaren asker içindeki cuntalar eliyle yapılan darbelerin hepsinde, "irtica" üzerinden seçilmiş iktidarlar hedef gösterildi. Milli Görüş Partileri, AK Parti, "irtica" bahanesi ile cezalandırıldı.

Bunlarda Allah korkusu yok.

Fethin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, Hıristiyan dünyasını memnun etmek için müzeye çevrildi.

Milletin ezanı ile oynandı, zulümlerin en büyüklerinden biri olarak ezanımız 18 yıl, "tanrı uludur" diye okutturuldu.

16 Haziran 1950 tarihinde, Adnan Menderes'in Demokrat Partisi iktidar olunca ezan aslına döndü.

CHP, 27 Mayıs 1960'ta cuntacıları kışkırtarak darbe yaptırdı, Menderes'i astırdı, intikamını aldı...

CHP zihniyeti sadece halktan intikam almadı, halkın iktidar yaptığı siyasetçilerden de intikam aldı...

AK Parti/Cumhur İttifakı, milletimizin değerlerine bağlı olduğu için CHP zihniyetinin rahatsızlığı devam ediyor.

Yılmaz Özdil'in saçmalaması, bu rahatsızlığın sonucudur.

Aklını kaybetmese, iktidarın, İzmir'in her yerine açık kablolar döşeyip öyle bıraktığını yazamaz.

Kablolar açıkta ise döşeyen şirket sorumludur, onları kapatacak, asfaltlayacak olan da CHP'li İzmir belediyesidir.

Bunlar gerçekten şaşırmış.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, çöp rezaletini Belediye Başkanına soracağı yerde Şanlıurfa müftüsünü yoldan çevirip soruyor.

Özel Elektrik şirketi, İzmir Belediyesi sorumlu iken Yılmaz Özdil, faturayı AK Parti iktidarına kesiyor.

Daha önemli bir konu var.

Yılmaz Özdil halkı tahrik ediyor, hükümete karşı kışkırtıyor.

Basın ahlâkını hiçe sayarak dezenformasyon yapıyor.

Basit kınamayla geçiştirilecek provokasyonlar mıdır bunlar?

Üstelik elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bilirkişi ön raporu çerçevesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İZSU Genel Müdürlüğü (İzmir Büyükşehir Belediyesi) ve Gdz Elektrik çalışanı şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. 6 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

Yımaz Özdil, hükümeti suçlarken hangi delilleri gösteriyor?"