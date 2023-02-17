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Yaşam En acı mesaj! Depremzedenin ardında bıraktığı not yürekleri dağladı
Yaşam

En acı mesaj! Depremzedenin ardında bıraktığı not yürekleri dağladı

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ili adeta yerle bir etti. Depremzede bir vatandaşın ardında bıraktığı not ise yürekleri yaktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 16:11:00 -

Hatay’da depremde yıkılan bir binada bulunan işletme, enkaz altında kalan aile yakınlarını bulamayınca işletme önüne ‘Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın’ yazılı bir tabela astı.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde gerçekleşen depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Binanın enkazında kalan bir işletme sahibi enkazda yakınlarını bulamayınca dükkanının önüne ‘Enkazda ceset çıkaran olur ise beni arasın’ diyerek numarasının olduğu bir tabela bıraktı.

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