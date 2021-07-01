En acı kaza! Babasının park ettiği aracın altında kaldı
Trabzon'da aracını park etmeye çalışan Adem Yaşar, bir anda koşmaya başlayan 4 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu.
Trabzon'da, Adem Yaşar'ın otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı 4 yaşındaki oğlu Ömer Eymen Yaşar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Saat 15.00 sıralarında Erdoğdu Mahallesi Kisarna Caddesi'ndeki İkizevler Sitesi A Blok önünde meydana gelen olayda Adem Yaşar, kullandığı 06 AT 8510 plakalı otomobilini park etmek için manevra yaptı.
Oğlu aracın altında kaldı
O sırada koşan oğlu Ömer Eymen Yaşar, aracın sağ arka tekerin altında kaldı.
Soruşturma başlatıldı
Durumu fark eden babası tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.