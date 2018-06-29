Emzirirken bebeğinizin genzine süt kaçtıysa...

Bebeklerde nefessiz kalma durumu çok sık rastlanır. Bu duruma en çok sebep olan ise emzirilirken bebeğin genzine süt kaçmasıdır.

Bebeğinizin genzine süt kaçmaması için emzirirken başını dik tutmaya özen gösterin ve yattığı yerde değil kucağınıza alarak emzirin.

Emme işlemini rahat gerçekleştirmesi için 45-60 derecelik açıyla emzirmeye çalışın.

Emzirdiğiniz bebeğinizi hemen yatırırsanız kusup nefessiz kalabilir. Bu yüzden hemen yatırmayın.

Olası bir durumda bebeğinizin genzine süt kaçtıysa yan yatırıp sırtıne hafifçe vurmayı deneyin.