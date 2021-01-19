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Sağlık Emzirenler korona aşısı olabilir mi?
Sağlık

Emzirenler korona aşısı olabilir mi?

Emziren anneye korona aşısı yapılacak mı? Ülkemizde CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Onayın ardından 14 Ocak Perşembe günü 81 ilde sağlık çalışanlarına aşılama başladı. İlk aşama bittikten sonra gelen aşılarla birlikte tüm toplumun aşılanması planlanıyor. Emziren kadınlar kendilerine aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Korona aşısı emzirene yapılacak mı? Korona aşısı emzirenlere uygulanıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:57:00 -
Emzirenler korona aşısı olabilir mi?

Emzirene korona aşısı yapılır mı? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların yüzde 60’ı ile 70’inin aşılanması gerekiyor. Ülkemize ilk olarak Çin’den 3 milyon doz CoronaVac aşısı getirildi. Önümüzdeki günlerde 25-30 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Ayrıca yerli aşının da nisan. mayıs ayı gibi devreye girmesi bekleniyor. Emzirenler kendilerine aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, emzirene aşı yapılır mı?

Emzirenler korona aşısı olabilir mi?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısının uygulama şekli ve zamanı gibi hususlarda 15 madde belirledi. Söz konusu maddeler arasında emzirenlerle ilgili bir madde de bulunuyor. Aşının emzirme döneminde kullanımıyla iilgili olarak veri bulunmuyor. Bu sebeple hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan emzirenlere, kendi istekleri halinde uygulanabilecek.

Kime korona aşısı yapılmayacak?
Kime korona aşısı yapılmayacak?

Sağlık

Kime korona aşısı yapılmayacak?

 

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