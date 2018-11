Emziren bir anneye nasıl destek olunur?

1. Ona, çok iyi bir iş çıkardığını hatırlatın

Ona söyleyebileceğiniz en iyi şey şu: “Çok iyi bir iş çıkarıyorsun! Şu an zorlanıyor olabilirsin; ama eminim ki bunu başaracaksın.” Bunlar, her annenin duymak istediği türde cümlelerdir.

2. Bazen işlerin karmaşık olabileceğini kabullenin

Emzirmenin doğal bir şey olması, her zaman kolay olacağı anlamına gelmez. Emzirmenin, mücadele haline gelmesinin birçok sebebi olabilir; annenin fizyolojisi, altta yatan tıbbi sorunlar, ruhsal durumu, bebeğin beslenme becerisi ve anatomisi gibi. Emzirme tavsiyeleri, derli toplu kurallar şeklinde, paket halinde sunuluyor genelde – meme, en iyisidir, 12 aydan küçük bebekler, kendi kendilerine sütten kesilmezler gibi. Ancak bu kurallar, her anne ve bebeğin farklı olduğunu hesaba katmazlar genelde. Yalnızca bu gerçeği kabullenmek bile, kadının kendini çok az daha az yalnız hissetmesini sağlayabilir.

3. Acısını dikkate alın

Emzirme acısı, aldatıcıdır. Bir yandan, kadınlara acımaması gerektiği söylenir. Acıyorsa eğer, bir sorun vardır. Düzelt, hemen! Ah, ama diğer yandan da emzirme, çok acıtır, duymadınız mı? Sadece dayan.

Gerçek, elbette ki daha ayrıntılıdır. Evet, kadınların çoğu, alışma sürecinde acı çekerler. Ve bazı kadınlar, her emzirdiklerinde, bebek memeye yapıştıkça, meme ucunu çektikçe biraz rahatsızlık hisseder. Ancak acı, minimal olmalı ve neredeyse hemen yok olmalıdır. Aksi söz konusuysa eğer, bir emiş probleminin ya da anatomik bir durumun habercisi olabilir – dil bağı ya da yüksek damak gibi. Yapılması gereken en önemli şey, anneyi dinlemek ve basit, herkese uyan kalıp yanıtlar vermemek.

4. Ona diğer her şeyde yardımcı olun

Özellikle yorucu ilk haftalarda, ailenin ve arkadaşların yapabilecekleri en iyi şey, anneye, bebekle ilgisi olmayan her şeyde yardımcı olmaktır ki anne, yalnızca beslemeye ve bebeğiyle bağ kurmaya odaklanabilsin. Her yeni bebek, hanedeki herkesin düzenini bozar; daha önce sekiz bebek büyütmüş, deneyimli annelerin bile. Yeni bir bebek geldiğinde, her şey sıfırdan başlar ve ihtiyacınız olan tek şey, size yemek getirecek, çarşafları değiştirecek, ayakkabı giymenize yardımcı olacak birisidir.

Ziyaretçilerin, yeni bebeği sevmek istemeleri anlaşılabilir bir şey; ama anne ile bebeğin birlikte geçirdikleri anlar, kritiktir. Anne emzirme konusunda sorun yaşadığında, bebeği ile ten temasını artırmalı, müdahale olmaksızın onunla vakit geçirmelidir.

5. Profesyonel yardım önerisi sunun

Kendi çocuklarını emzirmiş annelerin, kayınvalidelerin, kız kardeşlerin, arkadaşların verecekleri iyi tavsiyeler olabilir. Ancak bazen, annelerin uzman tavsiyesi alabilecekleri, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak yaratıcı, kişiselleştirilmiş çözümlere erişebilecekleri bir profesyonel yardımın ya da destek grubunun yerini hiçbir şey tutamaz. Ailenin ve arkadaşların yapabilecekleri en iyi şey, annenin, bir emzirme danışmanı ya da emzirme destek grubu bulmasına yardımcı olmaktır.

6. Unutmayın: Onun çocuğu, sizin değil

Bunu söylemek durumunda kalmak bile hoş değil; ama bir annenin emzirme hedeflerine ulaşamaması durumunda, onu asla utandırmamalı ya da daha çok çabalaması gerektiğini söylememelisiniz. Öte yandan da bir kadını, henüz hazır olmadan önce, bırakmaya zorlamak asla kabul edilemez. Emzirmenin birçok yöntemi var. Anneler, bebek maması takviyesi yapabilirler; destekleyici emzirme sistemleri kullanabilir, süt pompalamayı deneyebilirler. Bu seçenekleri değerlendiren kadınların desteğe ihtiyaçları vardır; vazgeçirmeye çalışan birine değil.

Kaynak: huffpost.com