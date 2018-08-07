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Emziren annenin ilaç kullanması bebeği etkiler mi?

Emzirme döneminde bebeği olan anneler, tükettikleri gıda ve içeceklere dikkat etmelidirler. Çünkü annenin ağız yoluyla aldığı her besin göğsünden gelen süt ile direkt olarak bebeğe geçer.

07 Ağustos 2018 Salı 10:07
Emziren annenin ilaç kullanması bebeği etkiler mi?

Uzmanlar, bu dönemde annelerin çok gerekli olmadıkça ilaç kullanmamaları gerektiğini söylüyor. İlaç alma durumu mecburiyet haline geldiyse, doktor onayı alarak en düşük doz kullanılmalı.

EMZİREN ANNELER NE ZAMAN İLAÇ KULLANMALI?

İlaç kullanacak anneler için ilk önce ilacın her gün kaç doz alması gerektiği belirlenmeli. Mesela günde 1 doz ilaç alınacaksa; bebeğin uzun uykuya yattığı vakit yani son beslenmenin hemen ardından ilaç alınmalı. Tek bir doz ilaç alınmayacaksa; ilacı emzirmenin hemen öncesinde veya hemen sonrasında bol miktarda su ile alınmalı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:07
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