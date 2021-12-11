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Kadın - Aile Emziren annelerde gaz yapan besinler nelerdir?
Kadın - Aile

Emziren annelerde gaz yapan besinler nelerdir?

Emzirme döneminde en büyük şikâyet bebekte ve annede oluşan gaz sorunudur.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 21:31:00 - 2021-12-11 21:32:25
Emziren annelerde gaz yapan besinler nelerdir?

Emziren annelerde gaz ve şişkinlik yapan besinler, anne sütü ile bebeğe geçerek rahatsızlığa neden olmaktadır. Annenin gaz yapan besinlerden uzak olması ve hassasiyet göstermesi genel anlamda önemlidir. İşte bebeklerde gaz yapan o besinler.

Emziren anne neleri yememeli?

Sebzeler

Beyaz lahana ve Brüksel lahanası sindirildikten sonra kalın bağırsakta gaz oluşumuna neden olmaktadır. 

Çikolata ve Gazlı İçecekler

Sıklıkla tüketilen kahve, çikolata ve gazlı içecekler, emziren annelerde ve bebeklerin sindirim sitemlerini zorlayabilir, mide de ve kalın bağırsakta gaz sıkışmalarına neden olabilmektedir.

Süt ürünleri

Anneler inek sütü yerine alternatif olarak Hindistan cevizi sütü, badem sütü veya yulaf sütü tüketilebilir.

Baklagiller

Gaz ve şişkinlik yapan baklagillerde ilk sırada bulunan fasulye, yetişkinlerde olduğu gibi emzirme çağındaki bebeklerde de sıkıntılara sebep olabilmektedir. 

Brokoli

Brokoli, gazın oluştuğu kalın bağırsaklara ulaşana dek sindirilemeyen bir sebze olduğundan dolayı içerinde bulundurduğu sülfür bileşikleri ile de gaz ve şişkinlik oluşumuna neden olur. Emziren annelerde gaz ve şişkinlik oluşumunu engellemek için bu tür yiyeceklerden uzak durulması tavsiye edilir. Brokoli, pırasa, enginar, lahana, Brüksel lahanası gibi yiyecekler pişirilse bile bünyesindeki gaz yapıcı özellikleri tamamen kaybolmaz.

Sezaryen yapan annelerde ilk 1 ay annenin aktivite yapana kadar kuru baklagillerden uzak durması annenin yararınadır. Mercimek çorbası, nohut, fasulye gibi yiyeceklerin tüketilmesi anne ve bebek için sakıncalıdır.

 

 

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