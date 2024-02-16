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Kadın - Aile Emziren anneler için süt arttırıcı kür: Hem de emzirme dönemi destekçiniz, sadece onda var! Şimdi sıra sizde
Kadın - Aile

Emziren anneler için süt arttırıcı kür: Hem de emzirme dönemi destekçiniz, sadece onda var! Şimdi sıra sizde

Yeniakit Publisher
2024-02-16 22:40:00 - 2024-02-16 23:50:46
Emziren anneler için süt arttırıcı kür: Hem de emzirme dönemi destekçiniz, sadece onda var! Şimdi sıra sizde

Özellikle rezene çayı bebek koliklerinde de yararlı olabilmektedir. Ama bugün sizlere çok farklı bir kür ile geldik!

Emziren Anneler İçin Süt Arttırıcı Kür Tarifi İçin Malzemeler

5 adet hurma
2 adet kuru incir
2 adet gün kurusu kayısı
Yarım su bardağı kuru sarı üzüm
Yarım çay kaşığı toz tarçın
1 litre su

Emziren Anneler İçin Süt Arttırıcı Kür Tarifi Nasıl Yapılır?

Hurmaların çekirdeklerini çıkaralım.
Tüm malzemeleri tencereye alalım ve üzerine 1 litre su ekleyerek pişirelim.
Kaynayınca altını kısarak 10 dakika daha pişirelim.
Son olarak blenderdan geçirelim ve günde 1-2 bardak içerek tüketelim.

Bitkisel süt artırıcı ürünlerin seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Emzirme döneminde kullanılacak bitkisel ürünlerin seçiminde kalite her zamankinden çok daha önemlidir. Çünkü ürünün kalitesi sadece annenin değil, yeni doğmuş bebeğin sağlığı ile de doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle bitkilerin kalitesine dikkat edilmesi, güvenilir kaynaklardan sağlanması, tarım ilacı kalıntıları, ağır metaller, radyoaktivite, çevresel atıklar ve mikrobiyolojik riskler taşımadığından emin olunması gerekir.
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