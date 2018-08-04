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Emziği bırakma yaşı kaçtır?

Uzmanlar, bebeklerin emziği en geç iki yaşına kadar emzik kullanmaları gerektiğini söylüyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:54
Emziği bırakma yaşı kaçtır?

Bebeklik döneminde en çok kullanılan ürünlerden biri olan emzikler, en geç iki yaşında bırakılmalıdır. 3-4 yaş civarına gelen bir çocuk hala emzik kullanıyorsa dişleri yer değiştirebilir ya da aralarında boşluk oluşabilir. Bu nedenle emzik kullanma alışkanlığının en geç iki yaşında sonlandırılması ideal olanıdır.

Emme ihtiyacının sıklaştığı bu dönemlerde çocuğunuzu emzikten nasıl vazgeçirebileceğinizi ve huzursuzluk çıkardığı durumlarda nasıl sakinleştirmeniz gerektiği hakkında bir uzmandan alternatif yöntemleri öğrenebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:54
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