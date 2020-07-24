Emtialardaki fiyat düşüşü antrepoları doldurdu

Gelen malların fiyatı düştüğü için buradaki ve yurtdışındaki alıcılar zaman zaman malları kabul etmediği için sözleşmelerin tek taraflı feshedilmesi durumlarının yaşandığını dile getiren Önal, “Piyasadaki talebin düşük olması fiyatları aşağı çekerken, bütün yük üretici ve tüccarın üzerinde kalıyor. Bu süreçle ilgili beklentimiz özellikle liman masraflarında bir düzenleme yapılması ve demoraj ardiye gibi ürün maliyetinde ciddi yer tutan kalemlerin standart olması gerekmektedir” diye konuştu.