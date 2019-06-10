Emre'ye tuvalet fırçası uzatan kişi o ülkenin vatandaşı çıktı!

A Milli Futbol Takımımız dün akşam İzlanda ile oynayacakları EURO 2020 eleme mücadelesi için İzlanda'ya uçtu.

Havalimanında özel eşyalarına kadar aranan futbolcularımız, yaklaşık 3 saat kadar bekletildi.

Emre'ye tuvalet fırçası uzatmıştı

Gazeteciler yaşanan durum hakkında bilgi almak için takım kaptanı Emre Belözoğlu ile röportaj yaparken, bir kişi tecrübeli futbolcuya tuvalet fırçası uzatarak ahlaksızca bir davranışta bulunmuştu.

Bu kişi dün gece saatlerinden beri neredeyse tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından aranıyordu. Tuvalet fırçası uzatan kişinin Belçikalı olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabı ifşa olan belçikalı kullanıcının son paylaşımlarından İzlanda'da olduğu anlaşılıyor. Corentin Siamang isimli provakatör kısa süre içerisinde profil fotoğrafını da kaldırdı.