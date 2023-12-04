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Medya Emre'den Akit'e ziyaret
Medya

Emre'den Akit'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-12-04 09:31:00 -
Emre'den Akit'e ziyaret

Akit Medya Grubu, Küçükçekmece’deki merkez binasında önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Adıyaman’ın Besni ilçesi Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre gazetemizi ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ziyarette, Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da hazır bulundu.

EBUBEKİR BİLGİN  İSTANBUL

Akit Medya Grubu, Küçükçekmece’deki merkez binasında önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Adıyaman’ın kadim ilçesi Besni’nin başarılı Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, gazetemizi ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu da hazır bulundu. Gündeme dair fikir alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Başkan Emre, Besni’ye kazandırdıkları ve gelecekte yapacağı projeler hakkında bilgiler verdi.

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