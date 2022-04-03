Emre, Volkan, Mustafa… ‘En pislik’ futbolcuyu açıkladı
Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Mustafa Sarp, “Sen mi daha pisliksin, Volkan Demirel mi, Emre Belözoğlu mu?” sorusuna cevap verdi.
Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Mustafa Sarp, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu anlattı.
Atakan Kurt'un YouTube kanalına konuk olan Mustafa Sarp, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemi değerlendirirken, o dönemki derbilerde yaşanan atmosferlerin oyuncuların motivasyonuna yaptığı etkiye değindi.
Mustafa Sarp, “Sen mi daha pisliksin, Volkan Demirel mi, Emre Belözoğlu mu?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Emre Belözoğlu ruh hastasıydı.”