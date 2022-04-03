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Spor Emre, Volkan, Mustafa… ‘En pislik’ futbolcuyu açıkladı
Spor

Emre, Volkan, Mustafa… ‘En pislik’ futbolcuyu açıkladı

Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Mustafa Sarp, “Sen mi daha pisliksin, Volkan Demirel mi, Emre Belözoğlu mu?” sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 14:55:00 -

Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Mustafa SarpMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu anlattı.

Atakan Kurt'un YouTube kanalına konuk olan Mustafa Sarp, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemi değerlendirirken, o dönemki derbilerde yaşanan atmosferlerin oyuncuların motivasyonuna yaptığı etkiye değindi.

Mustafa Sarp, “Sen mi daha pisliksin, Volkan Demirel mi, Emre Belözoğlu mu?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Emre Belözoğlu ruh hastasıydı.

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