  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emre Uslu, ABD uşaklığının hakkını veriyor
Gündem

Emre Uslu, ABD uşaklığının hakkını veriyor

Türkiye Cumhuriyeti’ni ve AK Parti hükümetini karalamak için elinden geleni ardına koymayan vatan haini FETÖ’cü Emre Uslu, sosyal medyadan ABD uşaklığının hakkını veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 13:01:00 - 2022-03-01 13:27:51
Emre Uslu, ABD uşaklığının hakkını veriyor

 yeniakit.com.tr 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı sığındıkları ülkelerden saldırmaya devam ediyor.

Bu kalleşlerin başında ise vatan haini Emre Uslu geliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla zehirini akıtan Uslu, Ukrayna - Rusya savaşında ABD uşaklığının hakkını vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna olan yakın ilişkilerini baltalamak isteyen ABD'nin tasmalısı, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'ya hava sahasını kapatmayan tek NATO ülkesinin RTE Türkiyesi olduğunu biliyor musunuz?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay