Emre Uslu, ABD uşaklığının hakkını veriyor
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve AK Parti hükümetini karalamak için elinden geleni ardına koymayan vatan haini FETÖ’cü Emre Uslu, sosyal medyadan ABD uşaklığının hakkını veriyor.
yeniakit.com.tr
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı sığındıkları ülkelerden saldırmaya devam ediyor.
Bu kalleşlerin başında ise vatan haini Emre Uslu geliyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla zehirini akıtan Uslu, Ukrayna - Rusya savaşında ABD uşaklığının hakkını vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı.
Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna olan yakın ilişkilerini baltalamak isteyen ABD'nin tasmalısı, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Rusya'ya hava sahasını kapatmayan tek NATO ülkesinin RTE Türkiyesi olduğunu biliyor musunuz?"