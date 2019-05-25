Emre Oktay: CHP’nin elinde babamın kanı var

27 Mayıs askerî darbesinde gözaltına alınan ve Yassıada’da gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybeden dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay’ın oğlu Emre Oktay, 13 yaşında şahit olduğu darbe dönemini anlattı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; darbe gecesi Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’ndeki evlerine çok sayıda askerin geldiğini aktaran Oktay, şunları söyledi:

Evin önüne gece bir tank geldi. Evde ağabeyim Ömer, annem, babam ve ben bulunuyorduk. Sanki evde milis kuvvetleri varmış gibi tank ve iki cemse asker geldi. Bir başka cemsede üstü açık top var. Şaşırdık, evin etrafını çevirdiler. Kapı vuruldu, iki tane tüfekli asker, babamı karargâha götüreceklerini söylediler. Vedalaşamadık bile. Son görüşmemiz oldu. Hep söylerim bilsem sarılacağım ‘Babacığım hakkını helal et’ diye. Cemselerden birine bindi ve gitti ve bir daha göremedik.

CHP'li Orhan Birgit işkencede

Babasının Adnan Menderes ve Celal Bayar’a iftara atmadığı için Yassıada’da gördüğü işkenceler sonucu hayatını kaybettiğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

İstanbul Valisi Ethem Yetkiner’in bir anlatımı var: ‘Işıklı odada, gözlerim batıyor açamıyorum. Arada bir itip kakıyorlar, sorguluyorlar, yumruk iniyor diyor, fakat bir an gözüm alışır gibi oldu, karşıdakileri gördüm. Ömer Altay Egesel ve Orhan Birgit’i gördüm’ diyor. Orhan Birgit, Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı. Daha sonra kendisine sormuşlar ama cevap vermemiş. Yani bu darbeyi Halk Partisi yapmıştır. Ama çok derinlerde ABD’nin onayı, teşviki var.