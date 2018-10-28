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Emre Mor'lu ve Okay'lı Celta Vigo farka koştu! 4-0

Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo kendi sahasından Eibar'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

28 Ekim 2018 Pazar 01:53
Emre Mor'lu ve Okay'lı Celta Vigo farka koştu! 4-0

İspanya La Liga'nın 10'uncu haftasında milli oyuncular Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo, sahasında Eibar'ı konuk etti.

EMRE MOR İLK 11'DE!

Balaidos Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Iago Aspas'ın (3) ve Brais Mendez'in golüyle mücadeleyi 4-0 kazandı.

Karşılaşmada milli oyuncu Emre Mor yaklaşık 8 ay sonra İspanyol ekibinin formasıyla ilk 11'de maça başlarken, yerini 74'üncü dakikada bir başka milli oyuncu Okay Yokuşlu'ya bıraktı.

Mücadeleden 3 puan ile ayrılan Celta Vigo puanını 13'e yükselterek 9'uncu sıradaki yerini alırken, Eibar ise 11 puan ile 15'inci sırada kaldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 01:53
  1. Emre Mor
  2. Okay Yokuşlu
  3. Celta Vigo
  4. Eibar
  5. La Liga
  6. İspanya

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