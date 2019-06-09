Emre Mor'dan tepki çeken paylaşım La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen ve tartışmalı hareketleri nedeniyle gündemden düşmeyen Emre Mor, Türkiye-Fransa maçının oynandığı sırada tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Türkiye-Fransa maçının oynandığı esnada Emre Mor çok ilginç bir paylaşım yaptı. A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ile karşı karşıya gelirken Emre Mor, sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı. Mor, takipçilerine yeni saç stiliyle ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımın altına çok sayıda yorum bırakıldı. Genç futbolcu yaptığı bu hareketle tepki aldı.





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