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Spor Emre Mor takımdan ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de olay gelişme
Spor

Emre Mor takımdan ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de olay gelişme

Yeniakit Publisher
2023-09-11 18:50:00 -
Emre Mor takımdan ayrılıyor mu? Fenerbahçe'de olay gelişme

Konferans Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Mor için bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Temmuz 2022'de 2 milyon Euro bonservisle Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Emre Mor'un kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor. Konferans Ligi kadrosuna dahil edilmeyen başarılı solak için bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapıldığı öğrenildi.

ŞANS BULMAK İSTİYOR

Adana Demirspor da bunun üzerine kiralık seçeneğini masaya koydu. Emre Mor'un da şans bulma arzusu Adana Demirspor ihtimalini oldukça yükseltmiş durumda. Fenerbahçe, Emre ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek ve genç oyuncu sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a imzayı atacak.

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