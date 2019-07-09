0553 313 94 23

Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor Galatasaray transfer

Galatasaray son dakika transfer haberi: Emre Mor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelmesiyle birlikte Emre Mor’un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 10 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Peki Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor son dakika transfer haberleri.

09 Temmuz 2019 Salı 17:51
Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor Galatasaray transfer

Galatasaray son dakika transfer haberi: Emre Mor, Galatasaray ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelmesiyle birlikte Emre Mor’un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 10 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Peki Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor son dakika transfer haberleri.

Emre Mor kimdir?

Emre Mor 1997 doğumlu Danimarka’da dünyaya gelmiştir. Doğduğu ülke’nin takımı olan Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 takımı’nda forma giymiş ve burada yıldızı parlamıştır.

Emre Mor Sürati, çok rahat adam eksiltmesi ve şutları ile başarısını sürdüren Emre Mor'un babası Türk annesi ise Makedonya'lıdır. Baba tarafından aslen Uşak İli Sivaslı İlçesi Tatar Kasabasındandır. 2016 yılında ise Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. Babası Ersoy Mor Danimarka'da sigortasız araç kullandığı ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesi ile 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Emre Mor'un Türkiye Milli Takımı'nı tercih etmesi için Fatih Terim sık sık Emre Mor'un babası ile görüşmüş ve babasının hapishane'de ıslak imzası alınarak Emre Mor milli takıma kazandırılmıştır.

17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliğine giderek Türk Vatandaşı olduğunu ispat eden nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş'ten almıştır. 2013 yılında antrenmanda ayağı kırılan Emre Mor bir daha futbol oynayamayacağı endişesi ile kendisine daha iyi bakmış ve uzun bir süre ayağında 2 kiloluk ağırlıklarla dolaşarak kendisini güçlendirmiştir. Halen Danimarka'da oynadığı takımının antrenmanlarına otobüs ile gidip gelmekte idi. 07 Haziran 2016 tarihinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile 53 milyon TL karşılığında transferinin gerçekleştirmiştir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:51
  1. Uşak
  2. Sivas
  3. İstanbul
  4. Emre Mor kimdir?
  5. Emre Mor nereli
  6. emre mor galatasaray
  7. Emre Mor transfer haberi
  8. son dakika galatasaray haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya’da trafik kazası: 5 yaralı
    1. Amasya’da trafik kazası: 5 yaralı
    2. Sanayi Tip Kenevir Yetiştiriciliği ve..
    3. Ayvalık’ta 51 Afgan mülteci yakalandı
    4. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek Edremit..
    5. Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen..
    6. Hatay'da otomobildeki patlama
    7. Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven’i..
    8. İsrail, İran'ı savaş uçaklarıyla..
    9. Esenyurt ISISO Sanayi Bölgesindeki 3..
    10. Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için..
    11. Kurtulmuş, İran'ın Ankara Büyükelçisi..
    12. Latin Amerika esintisi taşıyan bir..
    13. Pendik'te dehşet veren olay! Gündüz..
    14. "Milliyetçi-ülkücü camianın o gün..
    15. Sağanak yağış sele neden oldu
    16. İklimlendirme sektöründen Afrika atağı
    17. "Türkiye'de yapmak istediklerini..
    18. Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl..
    19. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık..
    20. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
    21. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
    22. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
    23. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
    24. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    25. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    26. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    27. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    28. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    29. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    30. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler